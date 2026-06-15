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Calenda: Vannacci sarà i Cinque stelle del centrodestra, un virus – Il video

15 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 15 giugno 2026 "Vannacci sarà i Cinque stelle del centrodestra, cioè esattamente come io ritenevo sbagliato e Azione non ha fatto parte del Conte 2, perché sapevo che i Cinque Stelle una volta messi dentro non sarebbero più usciti e avrebbero determinato una svolta populista del PD.” Così il Segretario di Azione Carlo Calenda a margine dell'evento “Se tu sei europeista”, a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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