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La madre di Alberto Stasi: «Lui libero è un sollievo che non riesco a descrivere»

15 Giugno 2026 - 11:00 Alba Romano
elisabetta ligabò alberto stasi
elisabetta ligabò alberto stasi
Elisabettà Ligabò: ho vissuto ogni giorno con il fiato sospeso
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«Ho vissuto ogni giorno con il fiato sospeso, cercando di restare forte anche quando la forza sembrava non esserci più. Questi mesi sono stati una prova durissima, qualcosa che segna profondamente una madre». Parla così al Corriere della Sera Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto Stasi, il 41enne uscito dal carcere sabato scorso per l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo la condanna a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi.

La libertà di Stasi

«Vedere mio figlio uscire e poterlo finalmente riabbracciare è un sollievo che non riesco a descrivere a parole», racconta la donna. «È un momento che aspettavo con tutto il cuore. Spero che da qui possa iniziare per lui un percorso nuovo, più sereno, più giusto, più umano. Ringrazio sinceramente tutte le persone che ci hanno sostenuto in silenzio, con rispetto e affetto». Intanto, in attesa degli sviluppi giudiziari, la madre di Stasi chiede «soltanto di poter proteggere questo momento fragile per la nostra famiglia e di permetterci di ritrovare un po’ di pace».

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