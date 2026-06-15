Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
ATTUALITÀBariDisabilitàGuardia di FinanzaInchiesteInpsPugliaSocial mediaTruffe

L’invalido da 20 anni che camminava nei video dei social network

15 Giugno 2026 - 09:42 Alba Romano
falso invalido video
falso invalido video
La Gdf ha denunciato un 50enne di Trinitapoli che avrebbe percepito indebitamente 200 mila euro dall'Inps
Google Preferred Site

Per quasi 20 anni ha percepito la pensione di invalidità civile e l’accompagnamento in quanto invalido al cento per cento, costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Nella realtà, era sano, capace di camminare. A scoprirlo sono stati i finanzieri che hanno denunciato un 50enne di Trinitapoli, nel nord Barese, con l’accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200 mila euro.

Il falso invalido

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza della Bat (tenenza di Margherita di Savoia), coordinate dalla Procura di Foggia, l’indagato sui social postava video in cui camminava senza problemi. Smentendo così la diagnosi di menomazione fisica che, dal 2007, gli avrebbe consentito di percepire le agevolazioni. In alcune immagini l’uomo «appariva deambulare in posizione eretta e senza sostegni», spiega la Gdf. Così sono partiti gli approfondimenti investigativi, supportati anche da riprese video, che hanno confermato che l’uomo “fosse in grado di svolgere spostamenti senza l’uso della carrozzina, di fatto impossibili per la diagnosi posta alla base della invalidità totale che gli era stata riconosciuta».

La segnalazione

Oltre alla denuncia penale per truffa, il 50enne è stato segnalato anche agli enti competenti «per interrompere l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute al falso invalido», prosegue la nota. Il caso sarà, inoltre, segnalato «alla Procura regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità erariale».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Agguato durante l’incontro intimo: così Roberto Pietro Guerrino è stato massacrato in casa

2.

Reggio Emilia, neonato intossicato dalle tisane dei genitori: così il bambino di 12 giorni è finito in terapia intensiva

3.

Bologna, autista ferma il bus pochi metri dopo la pensilina: un passeggero sale a bordo e gli stacca un pezzo di orecchio a morsi

4.

Avvelenate con la ricina, spunta il messaggio di Antonella Di Vita: «Cerco un avvocato divorzista». Nei guai l’amica che ha nascosto le chat

5.

Chi era Chiara Guerra, la prof di italiano uccisa dal nipote 17enne. La casa con il fratello, i litigi per l’eredità, il messaggio degli alunni

leggi anche
Truffa anziana finto cc
ATTUALITÀ

La chiamata del “maresciallo”, la trappola con la parrucca da donna e l’arresto con i gioielli sotto la gonna: com’è saltata la truffa – Il video

Di Giovanni Ruggiero
gdf
ECONOMIA & LAVORO

Prometteva investimenti sicuri e rendimenti del 5%: così un consulente ha fatto perdere 5,8 milioni a 35 clienti

Di Olga Colombano
scuola bambino ministero risarcimento
ATTUALITÀ

Falso diploma per fare il bidello in quattro scuole: 50enne condannato a risarcire il ministero dell’Istruzione

Di Alba Romano