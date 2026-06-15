Itamar Ben-Gvir incita Netanyahu a disobbedire agli Usa: «Israele non è una repubblica delle banane»

L'esponente dell'estrema destra: l'accordo di Trump non ci vincola, possiamo continuare la guerra

Ieri sera ha incoraggiato il premier Benjamin Netanyahu a continuare la guerra: «Signor Primo Ministro, sii forte e coraggioso, non avere paura e non scoraggiarti», ha scritto su X il ministro della sicurezza nazionale ed esponente dell’estrema destra israeliano Itamar Ben Gvir duramente criticato da Donald Trump per il raid su Beirut. Oggi in un lungo post sul social network dice altro. Ovvero che l’accordo di Trump per porre fine alla guerra con l’Iran «non vincola Israele» che è «una nazione indipendente e sovrana» e «non è subordinata agli Stati Uniti».

La pressione internazionale

Ben Gvir ha ricordato che «ogni volta che ci siamo arresi alla pressione internazionale a scapito della sicurezza di Israele, abbiamo pagato un prezzo in sangue con gli interessi. Lo è stato negli Accordi di Oslo, lo è stato nell’accordo in Libano nel 2006, e lo è stato in tutto il periodo di contenimento a Gaza che ci è esploso in faccia». Poi ha sottolineato di «amare gli Stati Uniti» e di essere «grato al presidente Trump» e «tuttavia, lo Stato di Israele non è una repubblica delle banane. La mia posizione è chiara: non siamo parte di questo accordo che non tutela la nostra sicurezza, e non ci vincola in alcun modo» continua il ministro.

Nessun ritiro

E quindi: «Non dobbiamo compromettere su meno dello smantellamento di Hezbollah, non dobbiamo ritirarci da nessun territorio conquistato e ripulito dalle nostre forze dalle infrastrutture terroristiche, non dobbiamo tornare a una situazione in cui migliaia di terroristi siedono sulle recinzioni degli insediamenti del Nord, e certamente non dobbiamo tacere nemmeno per un momento di fronte a un fuoco diretto contro lo Stato di Israele». Intanto Kaja Kallas arrivando al Consiglio esteri a Lussemburgo ha ribadito che il tema delle sanzioni al ministro sarà oggetto della discussione di oggi, ma «dalle mie consultazioni con gli Stati membri risulta che non abbiamo l’unanimità necessaria per questa decisione».