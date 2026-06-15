Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Massiccio attacco russo con 600 droni in Ucraina colpito anche un monastero ortodosso – Il video

15 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Kiev, 15 giugno 2026 Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina: lanciati in totale 70 razzi e 611 droni su diverse regioni del Paese, tra cui Kiev, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy e Mykolaiv. Nella capitale Kiev, bersagliata da oltre 60 razzi, si registrano al momento 4 morti e 28 feriti. Un attacco contro la Lavra di Kiev-Pechersk ha provocato un incendio, poi domato dai vigili del fuoco, sul tetto dello storico Uspenskij Sobor (la Cattedrale della Dormizione), risalente all'XI secolo. A Kharkiv, un doppio attacco ("double tap") ha colpito i soccorritori impegnati a spegnere un rogo in un'azienda, provocando 5 morti e 9 feriti. Raid segnalati anche a Dnipro contro una stazione ferroviaria, un college e alcune imprese, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I conti in tasca a Roberto Vannacci: tra il boom di vendite dei libri, lo stipendio da eurodeputato e la pensione da generale, ecco quanto guadagna

2.

Giordano umilia Cerno per l’attacco a Vannacci: «Da che pulpito…»

3.

Vannacci all’attacco: «Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri». E lancia la sfida a Meloni: «Pronti al voto anche domani»

4.

Vannacci lancia la costituente di Futuro Nazionale: «Siamo lo scarto e la feccia, i figli di nessuno e fieri di esserlo»

5.

Conte parla e Meloni reagisce: «Ma io non c’ero». Dopo le ginocchiere, lo scontro sulla clip montata con le espressioni della premier – Il video