Massiccio attacco russo con 600 droni in Ucraina colpito anche un monastero ortodosso – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 15 giugno 2026 Notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina: lanciati in totale 70 razzi e 611 droni su diverse regioni del Paese, tra cui Kiev, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy e Mykolaiv. Nella capitale Kiev, bersagliata da oltre 60 razzi, si registrano al momento 4 morti e 28 feriti. Un attacco contro la Lavra di Kiev-Pechersk ha provocato un incendio, poi domato dai vigili del fuoco, sul tetto dello storico Uspenskij Sobor (la Cattedrale della Dormizione), risalente all'XI secolo. A Kharkiv, un doppio attacco ("double tap") ha colpito i soccorritori impegnati a spegnere un rogo in un'azienda, provocando 5 morti e 9 feriti. Raid segnalati anche a Dnipro contro una stazione ferroviaria, un college e alcune imprese, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev