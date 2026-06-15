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Meloni: Da Russia crudeli attacchi contro civili ucraini, non possiamo volgere sguardo altrove – Il video

15 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "Ci siamo confrontate sull’inaccettabile aggressione russa contro l’Ucraina, riaffermando l’impegno dell’Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale, per una pace giusta e duratura. E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russe non si fermano neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell’Unesco", così la premier Meloni incontrando a Roma l'omologa Takaichi. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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