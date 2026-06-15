Premier giapponese Takaichi: Spero che Ponte di Messina diventi simbolo cooperazione Italia-Giappone – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "In campo economico, auspico e auspico vivamente che il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. E mi auguro che questo progetto possa realizzarsi il più presto, facendo leva sul know-how e l'esperienza del Giappone", così la premier giapponese Sanae Takaichi alle dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev