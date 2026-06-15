Il banchiere milionario arrestato dopo 9 anni, riconosciuto nel caso di «putney pusher»: spinse una donna sotto il bus a due piani a Londra

Il caso risale al 2027, quando un uomo che faceva jogging era stato visto spingere una donna per strada, lungo la traiettoria di un autobus a due piani. Il salvataggio miracoloso grazie ai riflessi dell'autista

Un banchiere milionario di 44 anni con legami di sangue con alcune delle principali dinastie reali europee, inclusa la Casa di Windsor, è stato fermato lunedì 15 giugno dalla polizia metropolitana di Londra come sospettato di essere il famigerato «Putney Pusher». A rivelarlo in esclusiva è il Daily Mail, secondo cui l’uomo, direttore di una banca privata ed ex ufficiale decorato del British Army, è stato prelevato nella sua abitazione da 1,4 milioni di sterline nella zona ovest della capitale. La Metropolitan Police, in una nota ufficiale, ha confermato: «Lunedì 15 giugno un uomo di 44 anni è stato arrestato con l’accusa di tentate lesioni personali gravi. È stato condotto in custodia e le indagini sono in corso».

Cosa accadde sul Putney Bridge il 5 maggio 2017

Era una mattina d’inizio maggio, intorno alle 7.40, quando una donna di 33 anni stava camminando sul marciapiede del Putney Bridge in piena ora di punta. Un jogger che procedeva in senso opposto la spinse violentemente in carreggiata, proprio davanti a un autobus della linea 430 lanciato a 12 miglia orarie. Solo i riflessi del conducente Olivier Salbris, capace di sterzare all’ultimo istante, evitarono la tragedia: la testa della vittima sfiorò la fiancata e la ruota di pochi centimetri. Il corridore proseguì la sua corsa senza voltarsi e, una quindicina di minuti dopo, ripassò sul ponte in direzione opposta ignorando la donna, che ancora soccorsa sul posto provò a chiamarlo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, diffuse dagli investigatori tre mesi più tardi, fecero il giro del mondo. Salbris, intervistato lo scorso aprile dal Daily Mail, ha confessato di non aver mai dimenticato quegli istanti: «Ogni volta che attraverso il Putney Bridge osservo con attenzione i pedoni, non posso farne a meno».

Indagini chiuse nel 2018 e poi riaperte: i precedenti sospetti

Negli anni successivi gli agenti avevano sentito circa 50 persone di interesse e arrestato tre sospettati, tra cui il banchiere d’investimento americano Eric Bellquist, fermato il 10 agosto 2017 nella sua casa di Chelsea dopo essere stato segnalato da diversi cittadini: i suoi legali dimostrarono però che si trovava in vacanza in California al momento dei fatti. Nessuno venne mai incriminato e il 28 giugno 2018 il fascicolo fu archiviato, trasformando il caso in uno dei misteri irrisolti più discussi della cronaca britannica, tanto da ispirare nel 2024 la pièce teatrale Once Upon a Bridge della drammaturga irlandese Sonya Kelly, andata in scena all’OSO Arts Centre di Barnes. Nuovi elementi emersi di recente, riferisce il Daily Mail, hanno spinto gli investigatori a riaprire il dossier fino all’arresto del banchiere, che dopo l’esperienza militare ha costruito una carriera nella City consigliando clienti facoltosi e grandi istituzioni.