Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Intesa con Iran documento potente, non come quello di Obama. Potrei partecipare a firma – Il video

15 Giugno 2026 - 21:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Francia, 15 giugno 2026 "Il memorandum di'intesa con l'Iran è un documento potente, non come quello di Obama che era terribile. Se parteciperò alla cerimonia di firma? Dipende. Verrà Jd Vance, era previsto firmasse lui. Io probabilmente me ne sarò già andato a quel punto. Ma staremo qua a lungo, quindi potrei esserci, come no". Lo ha detto Donald Trump al termine del bilaterale con Emmanuel Macron a margine del G7. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I conti in tasca a Roberto Vannacci: tra il boom di vendite dei libri, lo stipendio da eurodeputato e la pensione da generale, ecco quanto guadagna

2.

Giordano umilia Cerno per l’attacco a Vannacci: «Da che pulpito…»

3.

Vannacci all’attacco: «Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri». E lancia la sfida a Meloni: «Pronti al voto anche domani»

4.

Vannacci lancia la costituente di Futuro Nazionale: «Siamo lo scarto e la feccia, i figli di nessuno e fieri di esserlo»

5.

Conte parla e Meloni reagisce: «Ma io non c’ero». Dopo le ginocchiere, lo scontro sulla clip montata con le espressioni della premier – Il video