Trump: Intesa con Iran documento potente, non come quello di Obama. Potrei partecipare a firma – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 15 giugno 2026 "Il memorandum di'intesa con l'Iran è un documento potente, non come quello di Obama che era terribile. Se parteciperò alla cerimonia di firma? Dipende. Verrà Jd Vance, era previsto firmasse lui. Io probabilmente me ne sarò già andato a quel punto. Ma staremo qua a lungo, quindi potrei esserci, come no". Lo ha detto Donald Trump al termine del bilaterale con Emmanuel Macron a margine del G7. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev