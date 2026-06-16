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Atm e la chat sessista: c’è un primo indagato. Perquisizioni in corso

16 Giugno 2026 - 16:58 Stefania Carboni
atm chat sessista indagati
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Il primo reato individuato è accesso abusivo a sistema informatico. Oltre all'indagine interna all'azienda gli inquirenti stanno effettuando alcune perquisizioni
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C’è un indagato per accesso abusivo a un sistema informatico nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Milano sulla chat utilizzata da alcuni dipendenti Atm per condividere fotografie di passeggere accompagnate da commenti a sfondo sessista. Le indagini, condotte con il supporto della Polizia locale, sono scattate dopo la segnalazione di una passeggera, che ha portato il caso all’attenzione pubblica attraverso i social network.

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La chat finita sotto inchiesta

Perquisizioni in corso

Parallelamente all’attività della magistratura, Atm ha avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerge, gli investigatori stanno inoltre effettuando alcune perquisizioni nell’ambito degli accertamenti in corso.

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