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Bologna, il 16enne arrestato per terrorismo

17 Giugno 2026 - 09:38 Alba Romano
terrorismo 16enne arresto bologna
terrorismo 16enne arresto bologna
Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista
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Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il 16enne aveva materiale di propaganda suprematista e jihadista. Ad agire la Digos di Verona con quella di Bologna. Le indagini sono iniziate nell’autunno 2025 nell’ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista e hanno portato al ritrovamento di manuali per fabbricare armi.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione del minore, sono stati rinvenuti alcuni fogli in formato A4 manoscritti contenenti disegni, simboli ed emblemi riconducibili all’ideologia suprematista. E una pagina dattiloscritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Nello smartphone sono stati trovati manuali per la fabbricazione di armi tra cui una pistola e un testo tradotto dal cirillico con indicazioni su sostanze chimiche per confezionare ordigni artigianali. È stato anche rinvenuto il video integrale dell’attentato terroristico compiuto a Christchurch nel 2019, corredato da messaggi nei quali l’autore della strage veniva indicato come modello da emulare.

White Jihad

Tra le conversazioni anche quelle con riferimenti ad azioni violente nei confronti di magistrati e giornalista. Il fenomeno della propaganda jihadista è quello della white jihad. Caratterizzato dalla convergenza di ideologie apparentemente distanti ma accomunate dall’esaltazione della violenza quale strumento di affermazione ideologica. Il minore si trva nella Cpa di Ancona. Il ragazzo non potrà usare dispositivi elettronici e accedere a internet per due mesi.

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