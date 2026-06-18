«Prendimi prendimi», Monica Amore cambia vita: da consigliera M5S a cantante – Il video

Grillina della prima ora ha ripreso in mano il suo sogno da sempre. Il racconto sul Corriere della Sera

Monica Amore, ex consigliera comunale del M5S, una delle pioniere del grillismo torinese con Chiara Appendino, oggi ha cambiato vita: fa la cantante. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il suo brano “Stai con me”, potrebbe anche diventare un tormentone.

«È il mio primo singolo — racconta alla testata —. Auspico che diventi l’ossessione dell’estate. Viva l’amore, del resto io mi chiamo Amore». Il brano, riporta Il Corriere, ricorda sia Lady Gaga che le rime osè di Cristiano Malgioglio. «Stringimi, accarezzami… guardami, baciami, toccami. Prendimi, lasciami, ma solo un po’», è una delle strofe.

Una vita da 5 stelle e la passione (da sempre) per la musica

Monica Amore è stata una delle prime protagoniste del Movimento 5 Stelle a Torino. Nel 2011, a 35 anni, entrò nella Circoscrizione 9, mentre Chiara Appendino faceva il suo ingresso in Consiglio comunale. All’epoca la città era amministrata da Piero Fassino e i pentastellati sedevano tra i banchi dell’opposizione. Cinque anni più tardi, con la vittoria elettorale del Movimento, Amore venne eletta in Sala Rossa.

Prima di dedicarsi alla politica aveva lavorato come estetista e nel settore della ristorazione. La musica, tuttavia, ha sempre occupato un posto importante nella sua vita. Da bambina sognava ascoltando Eros Ramazzotti e, a 22 anni, partecipò al Festival di Napoli. Poi il percorso professionale e personale la portò altrove.

Coltivare il suo sogno da sempre

La passione per la musica, riporta il Corriere, è riaffiorata nove mesi fa. «Durante una notte insonne sono tornata alle mie emozioni più profonde: ho scritto questo brano e la sua melodia. Oggi, a 50 anni, credo più che mai che non sia mai troppo tardi per realizzare ciò che è destinato a noi», racconta al giornale.

Da questa esperienza è nato il brano Stai con me, scritto da lei e composto da Edoardo Arrowood, pubblicato dall’etichetta Stravagancerec Anthony Louis. «Con questa canzone voglio trasmettere una visione dell’amore intensa, viscerale e senza compromessi», spiega l’ex consigliera, che oggi affianca al suo percorso politico una nuova avventura artistica.

