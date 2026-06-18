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Investito da un camion dei rifiuti, morto in ospedale il bambino di 11 anni: era in sella alla sua bici

18 Giugno 2026 - 17:15 Alba Romano
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La tragedia a Reggio Emilia. Il decesso del minore è stato dichiarato all'ospedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate. Indagini in corso
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È morto il ragazzino di 11 anni che poco dopo le 14 di giovedì 18 giugno era stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore è stato dichiarato all’arcispedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate.

L’incidente

Stando alle prime informazioni, al momento dell’incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l’ambulanza che l’ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l’ha fatta. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Zanichelli, nella prima periferia della città. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

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