Passaporto perso e ladri in casa, Nicola Lagioia senza pace cancella il viaggio in Usa: «Rivaluto i riti pugliesi contro la sfiga…»

Lo scrittore ripercorre sui social la serie di episodi sfortunati che l'hanno costretto ad annullare un evento a New York: «Sono desolato»

Questo viaggio non s’ha da fare. Lo scrittore Nicola Lagioia ha raccontato di aver dovuto rinunciare a una missione negli Stati Uniti dopo essere incappato in una serie incredibile di sfortunate vicissitudini. «Sono desolato. Stamattina sarei dovuto partire per New York, dove, all’IIC (Istituto italiano di cultura, ndr), avrei dovuto parlare di Marilynne Robinson, un incontro a cui tenevo molto», ha raccontato sui social Lagioia. Un viaggio cancellato a seguito delle peripezie susseguitesi. «Nel corso della settimana ho prima perso il passaporto, sono riuscito a farmelo rinnovare con procedura d’urgenza, a rifare l’Esta giusto ieri all’ultimo momento. Credo si possa immaginare il sollievo». Durato una manciata di ore, però. «Poi, ieri sera, sono stato derubato mentre ero in casa con mia sorella – prosegue il racconto – A lei hanno rubato il computer, a me il portafogli e qualche effetto personale. Ci siamo accorti del furto una mezz’ora dopo».

L’incredulità e la lezione di vita per Lagioia

Così l’autore de La Ferocia ha dovuto finire per arrendersi all’impossibilità di partire. «Mi dispiace per tutti coloro che sarebbero venuti ad ascoltare. Sono attonito per la doppia coincidenza. In qualche modo sento di dovermi scusare e al tempo stesso ringrazio il direttore dell’IIC Claudio Pagliara, Valentina Alferj, Malina Mannarino dell’IIC per la comprensione e il calore umano dimostratomi mentre (nel cuore della notte ore italiane) le spiegavo a distanza la situazione», spiega Lagioia. Ma che lezione può trarre un intellettuale come lui da questa serie di sfortunate coincidenze? «Dovrei dare la colpa ai ritmi insani che spesso travolgono le nostre vite, ma se c’è qualcosa che sono riuscito a fare negli ultimi anni è stato proprio ridurre l’eccesso di impegni per dedicarmi a ciò a cui tengo davvero. Quindi forse la risposta è che queste cose semplicemente succedono. Io e mia sorella stiamo tornando con la memoria a certi rituali capursesi contro la sfortuna», ha concluso con un pizzico di ironia Lagioia, rievocando le buone vecchie tradizioni della sua Puglia. Al dispiaciutissimo Lagioia è arrivata comunque anche in pubblico la pacca sulla spalla di Claudio Pagliara: «Caro Nicola, hai tutta la mia solidarietà. Però non arrenderti: lascia passare la nottata. Io continuo a sperare di averti presto all’Istituto Italiano di Cultura di New York», ha scritto il giornalista rispondendo al post Instagram dello scrittore.

Foto di copertina: Ansa/Alessandro Di Marco