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Von Der Leyen: Aperti primi negoziati per ingresso Moldavia in Ue nonostante pressioni russe – Il video

22 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 giugno 2026 "Avete portato avanti le riforme in circostanze molto difficili. Avete mantenuto la vostra rotta nonostante le costanti pressioni e gli attacchi ibridi da parte della Russia. Questo primo blocco di negoziati riguarda istituzioni forti, riguarda una giustizia affidabile e lo stato di diritto. È la colonna vertebrale dell'intero processo di adesione. E con il vertice di oggi, l'Unione Europea e la Moldova stanno compiendo insieme un altro passo in avanti."", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen aprendo il vertice Ue-Moldova a Bruxelles. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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