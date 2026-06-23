Chi è Abelardo de la Espriella, il milionario che vuole salvare la Colombia dalla cocaina

Trumpiano e favorevole alle armi, ha detto che vuole mettere i criminali "tre metri sotto terra". L'allineamento a Washington e i problemi per il deficit

È un milionario anti-establishment e ha promesso di combattere la criminalità organizzata e di fare una politica economica ultraliberale con il sostegno Usa. La storia di Abelardo de la Espriella in Colombia somiglia a quella di tante altre figure politiche in ascesa nel continente. Tra le sue proposte dirompenti figurano una drastica riduzione delle dimensioni dello Stato e la questione della permanenza nelle organizzazioni multilaterali. La sua vittoria chiude il capitolo di un governo di sinistra in un Paese storicamente governato dalla destra e teatro di 60 anni di conflitti interni. E si inserisce all’interno dell’effetto Trump: una tendenza in atto in America Latina, con spostamenti a destra in Cile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras e Costa Rica, i cui leader sono allineati con Washington.

Il milionario che salverà la Colombia?

«Un’oscillazione del pendolo a destra nella regione, chiaramente anche conseguenza del ruolo svolto da (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump nei processi politici locali», ha dichiarato all’agenzia France Press Juan David Cárdenas, esperto dell’Università di La Sabana. La Colombia è il principale produttore mondiale di cocaina. E si ritrova ancora una volta governata da un alleato degli Stati Uniti, mentre il presidente Usa rafforza le sue partnership per combattere il narcotraffico internazionale. Ha lanciato la coalizione «Scudo delle Americhe» con leader latinoamericani di destra. De la Espriella, cittadino colombiano e americano che si identifica come repubblicano, ha promesso l’eradicazione chimica delle piantagioni di coca. Con il supporto militare degli Stati Uniti, che potrebbero stabilire basi militari nel paese per bombardare i gruppi armati che si finanziano con il narcotraffico.

Il “Piano Colombia II”

De la Espriella dice di voler lanciare il “Piano Colombia II”, un riferimento alla cooperazione militare tra Washington e Bogotá dei primi anni 2000. Un’inversione di rotta rispetto alla politica di “pace totale” del presidente uscente di sinistra Gustavo Petro, che propugnava il dialogo. «Non ci saranno aree off-limits per lo Stato, non ci saranno criminali impuniti e intoccabili. Non ci saranno organizzazioni al di sopra della Costituzione e della legge», ha dichiarato nel suo primo discorso da presidente eletto. Lodando gli approcci alla sicurezza implementati in El Salvador da Nayib Bukele e in Ecuador da Daniel Noboa, de la Espriella dice di voler costruire mega-prigioni per rinchiudere i criminali «tre metri sotto terra» dove saranno nutriti con «pane e acqua».

L’escalation di violenza

Gli esperti avvertono di una possibile escalation di violenza derivante da questa strategia. Il presidente eletto propone anche di allentare le leggi sulle armi. «Le persone che dimostrano l’idoneità fisica e psicologica a portare armi avranno un’arma», ha affermato durante la campagna elettorale. De la Espriella eredita un Paese con un deficit di bilancio vicino al 7% del PIL, il secondo più alto della regione dopo il Brasile, a seguito di un periodo di forte spesa pubblica per finanziare programmi sociali sotto il governo Petro. Ha accennato al suo desiderio di dollarizzare l’economia colombiana, riducendo le dimensioni dello Stato del 40%, in particolare attraverso tagli occupazionali ispirati alle politiche ultraliberali di Javier Milei in Argentina. Vuole anche abbassare le tasse sulle imprese.

Il fracking

Il presidente eletto è anche un sostenitore del fracking per aumentare la produzione energetica del paese, un metodo di estrazione di gas e petrolio criticato per l’elevato consumo di acqua e l’impatto ambientale. Senza esperienza politica, afferma di essere disposto a rivedere la partecipazione della Colombia a organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), che considera una «direzione politica della sinistra» e che «non hanno avuto alcuno scopo». Ha anche accennato al suo desiderio di ritirare la Colombia dalla Commissione Interamericana per i Diritti Umani (IACHR), l’organo principale e autonomo dell’OSA, che considera una farsa. Ha anche detto di essere pronto a chiudere alcune ambasciate colombiane all’estero e a convertirle in centri commerciali.