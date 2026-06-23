Meloni: Fiera della mia maggioranza, sfido a essere così solidi dopo 4 anni al Governo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Sfido oggettivamente molti altri ad arrivare dopo quattro anni di Governo, con i tempi che noi abbiamo dovuto attraversare, con una maggioranza solida come quella che noi possiamo vantare. Sono fiera della mia maggioranza". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla festa del quotidiano La Verità, intervistata da Direttore Maurizio Belpietro. Chigi – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev