Meloni: Ho smesso di fumare in un brutto periodo, così affronto tutti i problemi assieme – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Ho anche smesso di fumare il primo maggio abbiamo fatto sparire tutto, accendini e posacenere, sono molto fiera di averlo fatto senza finire sulle cronache, e l'ho fatto perché penso che quando hai un periodo brutto, tanto vale che ci metti tutto assieme e lo affronti", lo ha detto Giorgia Meloni alla festa del quotidiano La Verità, intervistata da Direttore Maurizio Belpietro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev