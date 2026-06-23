Meloni: Ho smesso di fumare perché se hai momento brutto tanto vale fare cose difficili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "E no, però sono molto fiera. Sono molto fiera di averlo fatto senza, appunto, finire sulle cronache. E l'ho fatto nonostante fosse un periodo difficile, perché io sono dell'idea che quando tu hai un periodo brutto, tanto vale che ci metti tutte le cose brutte che devi fare, così te lo sei tolto ed è andata!", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'evento 'Il giorno de La Verità' all'Acquario Romano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev