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Meloni: Se io sono "scarsa", Governo precedenti erano "scarsissimi" – Il video

23 Giugno 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 “L'opposizione fa il lavoro suo, poi avendo difficoltà sugli argomenti esagerano. Non dico mai che abbiamo risolto tutti i problemi, ma ci sono segnali incoraggianti, positivi, non sono d'accordo che dobbiamo dipingere l'Italia come un Paese spacciato, c'è una parte del mondo che guarda all'Italia con stupore, e allora noi dovremmo usare questa stagione positiva. Poi alle opposizioni dico spesso: l'occupazione aumenta, lo spread diminuisce, gli investimenti sulla salute aumentano… potrei continuare a dirlo, noi saremo scarsi, ma loro saranno stati scarsissimi”, lo ha detto Giorgia Meloni alla festa del quotidiano La Verità, intervistata da Direttore Maurizio Belpietro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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