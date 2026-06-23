Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
ECONOMIA & LAVOROGiorgia MeloniGoverno MeloniLeonardoNuclearePolitiche energeticheRoberto Cingolani

Il ritorno di Cingolani: da Leonardo al nucleare?

23 Giugno 2026 - 08:59 Alba Romano
roberto cingolani giorgia meloni
roberto cingolani giorgia meloni
L'ex ad di Leonardo a colloquio con Meloni a Palazzo Chigi
Google Preferred Site

L’ex amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, è stato ieri a Palazzo Chigi per un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come riporta La Stampa, dopo le tensioni e le incomprensioni seguite all’uscita dal vertice di Leonardo, il governo starebbe valutando di affidare al fisico ed ex ministro del governo Draghi un nuovo incarico. L’ipotesi più accreditata riguarda la nascita di una struttura dedicata allo sviluppo del programma nucleare nazionale, tema che la premier considera centrale in vista della campagna elettorale per le prossime politiche.

Secondo quanto filtra, il faccia a faccia di ieri sarebbe servito a ricucire i rapporti e a chiarirsi dopo la fine dell’esperienza di Cingolani in Leonardo. Ma tra ministeri e ambienti industriali prende quota l’idea della creazione di un’agenzia governativa per il nucleare, sostenuta da tempo da settori di Confindustria e pensata per accompagnare il ritorno dell’Italia all’atomo civile.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Air Berlusconi riduce il rosso vendendo due aerei della flotta. Nel 2025 Marina, Pier Silvio e i manager Fininvest hanno pagato di più i voli ma non è bastato

2.

Il concorso per lavorare con Giorgia Meloni, il bando che scade presto di palazzo Chigi: chi cercano, quanto offrono e come partecipare

3.

Shrinkflation: perché i gelati confezionati sono sempre più piccoli

4.

Lotteria degli scontrini, il codice e l’estrazione per vincere 25 mila euro

5.

Eredità Agnelli, Margherita va in tribunale contro il figlio John Elkann: chiesti 1,3 milioni per danni morali. «Vittima di un piano fraudolento»

leggi anche
Roberto Cingolani Leonardo
ESTERI

Cingolani: «Il riarmo dell’Europa non si può rimandare» – L’intervista

Di Greta Ardito
iveco-venduta-azienda-indiana-mezzi-militari-leonardo
ECONOMIA & LAVORO

L’azienda italiana Iveco venduta all’indiana Tata Motors per 3,8 miliardi, ma i veicoli militari passano a Leonardo

Di Ugo Milano
TECNOLOGIA

Parte il Nato Innovation Fund per finanziare le startup (in cui decide anche Cingolani): come funziona

Di Redazione