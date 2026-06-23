Il ritorno di Cingolani: da Leonardo al nucleare?

L'ex ad di Leonardo a colloquio con Meloni a Palazzo Chigi

L’ex amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, è stato ieri a Palazzo Chigi per un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come riporta La Stampa, dopo le tensioni e le incomprensioni seguite all’uscita dal vertice di Leonardo, il governo starebbe valutando di affidare al fisico ed ex ministro del governo Draghi un nuovo incarico. L’ipotesi più accreditata riguarda la nascita di una struttura dedicata allo sviluppo del programma nucleare nazionale, tema che la premier considera centrale in vista della campagna elettorale per le prossime politiche.

Secondo quanto filtra, il faccia a faccia di ieri sarebbe servito a ricucire i rapporti e a chiarirsi dopo la fine dell’esperienza di Cingolani in Leonardo. Ma tra ministeri e ambienti industriali prende quota l’idea della creazione di un’agenzia governativa per il nucleare, sostenuta da tempo da settori di Confindustria e pensata per accompagnare il ritorno dell’Italia all’atomo civile.