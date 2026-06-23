Il sindaco di Londra: «La Brexit ha fatto male, l’unica strada è il ritorno in Ue»

Sadiq Khan: «Il più grande atto di masochismo economico della nostra storia, causato dalle bugie di Farage, Johnson e altri»

«La Brexit è stato il più grande atto di masochismo economico della nostra storia, causato dalle bugie di Farage, Johnson e altri. L’economia della capitale è più povera di 30 miliardi. I londinesi hanno perso in media 3.500 sterline a testa». In un’intervista a La Repubblica il sindaco di Londra Sadiq Khan chiede al Paese e al suo Labour «di rientrare il prima possibile in Ue». Ma non lo ascoltano. «Invece è l’unica via per affrontare il costo della vita, migliorare gli standard dei cittadini e investire nei servizi pubblici», prosegue.

Il referendum sulla Brexit

Khan racconta cosa ha provato dopo l’annuncio dei risultati del referendum sulla Brexit: «Quella notte mi distrusse. Fu uno degli shock più devastanti per Londra dopo il Blitz nazista, gli attacchi terroristici e la crisi finanziaria del 2008. Temevo per l’economia della capitale, per la finanza, e molti altri settori. Ma siamo sopravvissuti e Londra è tornata ad attrarre investimenti, ricchezza e lavoro». Sulle minacce di morte che riceve da un decennio: «Sono ancora sotto protezione della polizia. Non dovrebbe essere il prezzo da pagare per fare il sindaco. So solo che quando Donald Trump è stato eletto presidente negli Usa nel 2016, le minacce contro di me crebbero del 2000%. E al secondo mandato del 100%. Le parole online hanno conseguenze nel mondo offline».

I maga

Khan spiega anche perché Trump e l’universo Maga ce l’hanno così tanto con lui e Londra: «Perché siamo una città progressista, liberal, diversa, multiculturale e di enorme successo. Londra è la nemesi di tutti coloro che credono in una solo etnia, in una sola religione, in una sola cultura. Per questo Trump e i Maga ci attaccano».