Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026NATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Angelilli (Vicepres. Regione Lazio) su fondo contrasto deindustrializzazione: Occasione per imprese – Il video

24 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "Un intervento straordinario: 100 milioni a fondo perduto, le imprese potranno ricevere fino a 300.000 euro. È un intervento molto apprezzato, atteso ed estremamente semplificato. Quindi sarà un'opportunità straordinaria per il rilancio industriale del territorio del Lazio.", così Roberta Angelilli Vicepresidente della Regione Lazio a margine della presentazione del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alla scuola di Vannacci si imparerà a memoria l’inno di Mameli e si potrà lavorare a 14 anni. E, dice il generale a Open, «niente carriere alias»

2.

«Potevi restare a casa a fare le polpette al sugo», il commento sessista del presidente del consiglio Comunale di Monopoli a Schlein

3.

Spese militari, l’ultimatum dell’Ue a Meloni: «Decida entro un mese o dirottiamo 15 miliardi». Ma Giorgetti prende tempo

4.

Il sondaggio su Vannacci: il centrodestra vince anche senza di lui

5.

Il Piano casa, la furia dei vannacciani e perché la parlamentare Bakkali ha scelto di sbattere la porta dell’aula: «Suprematisti di pezza» – Video