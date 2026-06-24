Angelilli (Vicepres. Regione Lazio) su fondo contrasto deindustrializzazione: Occasione per imprese – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "Un intervento straordinario: 100 milioni a fondo perduto, le imprese potranno ricevere fino a 300.000 euro. È un intervento molto apprezzato, atteso ed estremamente semplificato. Quindi sarà un'opportunità straordinaria per il rilancio industriale del territorio del Lazio.", così Roberta Angelilli Vicepresidente della Regione Lazio a margine della presentazione del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev