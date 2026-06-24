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Bernardo Mattarella (Invitalia) su contrasto deindustrializzazione: Nuovo fondo da 120 milioni – Il video

24 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 "C'è una dotazione di 120 milioni di euro, ovvero 20 milioni per ognuna delle aree citate, che sono le medesime della prima edizione. Quest'ultima, ricordo, si è conclusa con 872 imprese finanziate e 131 milioni di agevolazioni concesse, con già 605 programmi conclusi", così Bernardo Mattarella Presidente di Invitalia alla conferenza stampa di presentazione del fondo di contrasto alla deindustrializzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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