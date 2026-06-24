Giuli inaugura Museo Archeologico a Sarsina (FC): È un crocevia della storia e della geografia – Il video

(Agenzia Vista) Sarsina, Forlì-Cesena, 24 giugno 2026 "Si tratta di grandi capacità della della Romagna di valorizzare se stessa agli occhi dei cittadini tutti, di tutto il mondo. Questo è il centro di qualcosa di molto importante, un crocevia della storia, crocevia della geografia, delle sedimentazioni del tempo, e l'epicentro di un grande racconto della nostra storia nazionale, dal mondo antico a oggi. Si può chiamare tutto questo 'periferia'? No, è centro", così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine dell’inaugurazione del rinnovato Museo Archeologico Nazionale a Sarsina in provincia di Forlì-Cesena, nella regione Emilia-Romagna. Durata: Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev