Meloni: Rafforziamo componente europea Nato, bisogna assumersi proprie responsabilità su difesa – Il video

(Agenzia Vista) Berlino, 24 giugno 2026 "L’Europa deve assumersi le proprie responsabilità in materia di difesa e sicurezza, rafforzando la componente europea dell’Alleanza atlantica in complementarietà con gli Stati Uniti. L’incontro ci ha offerto l’opportunità di approfondire gli strumenti che abbiamo a disposizione per rafforzare la capacità comune di rispondere alle complesse sfide che la storia ci sta mettendo di fronte”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice del formato E5, che riunisce Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, a Berlino. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev