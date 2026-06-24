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Roma, il prof del liceo Tasso accusato di molestie sessuali e stalking

24 Giugno 2026 - 08:33 Alba Romano
liceo tasso roma prof stalking violenze
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Sospeso dall'insegnamento, ha ricevuto il braccialetto elettronico
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Un docente di filosofia del liceo classco Tasso di Roma è accusato di molestie sessuali e atti persecutori. Sotto la lente della procura di Roma ci sono messaggi ed email inviati alle vittime. Ovvero circa 10 studentesse tra i 16 e i 19 anni. Secondo le indagini il professore cercava di intrattenere relazioni emotive ma con finalità predatorie. Della vicenda parla Il Fatto Quotidiano. Lunedì 22 giugno l’insegnante, 55 anni, è stato raggiunto da misure cautelari di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico e dalla sospensione dall’insegnamento per un anno.

L’indagine

L’inchiesta è coordinata dal pm aggiunto Maurizio Arcuri e dalla sostituta Ilaria Corda. I fatti contestati si sarebbero sviluppati durante gli ultimi due anni scolastici. Si parla di whatsapp e posta elettronica inviati dal docente e poi di ritorsioni scolastiche, appostamenti e minacce. Gli investigatori hanno sequestrato i device (cellulare e pc) del docente, nel tentativo di capire se vi sono fatti ulteriori e altre studentesse coinvolte rispetto a quanto sin qui emerso. Il prof è lo stesso che nel 2019 è precipitato da una finestra al terzo piano del liceo Vivona dell’Eur, dove all’epoca insegnava. In quell’occasione l’insegnante rimediò fratture multiple, con le cronache dell’epoca che liquidarono il caso come un tentato suicidio.

La sospensione

La sospensione dall’insegnamento ha comportato la decadenza dalla commissione d’esame a cui era stato assegnato in un altro istituto (sono in corso le prove orali della maturità). Contattata dal Fatto, la preside Gemma Stornelli non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

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