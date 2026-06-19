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«Ci aspettavamo Tacito, menomale che è uscito Quintiliano», le reazioni degli studenti dopo la seconda prova di Maturità – Il video

19 Giugno 2026 - 15:03 Ygnazia Cigna
Paura cancellata all'apertura dei plichi: i maturandi promuovono la versione sulla musica, preferita ai temi del giorno prima
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L’ansia, i pronostici che saltano in aria e, alla fine, un sospiro di sollievo collettivo che unisce i corridoi dei licei. Se alla vigilia della seconda prova di Maturità, il nome più temuto era quello di Tacito, lo spettro del “mostro” della letteratura latina è svanito all’apertura dei plichi telematici, lasciando il posto al ritorno a sorpresa di Quintiliano e del suo elogio della musica. Nel complesso, le reazioni raccolte tra gli studenti restituiscono una risposta piuttosto positiva alla traccia, anche se del tutto inaspettata.

«Fattibile e innovativa»

Fresca dalla traccia di latino, una studentessa fuori dai cancelli del liceo Tasso di Roma racconta che l’approccio con il testo dell’Institutio Oratoria non è stato traumatico. «Vengo dalla versione in latino, che secondo me era fattibile, però il tema della musica era poco collegabile ad altri letteratori della letteratura latina e questo ha reso le domande di interpretazione un po’ sterili e molto sul testo. Secondo me però la versione era carina, era relativamente fattibile da tradurre e si poteva fare. Il tema della musica l’ho apprezzato per la sua innovatività, non mi risulta che fosse mai uscito un tema del genere in una versione», commenta.

Lo scampato pericolo

A dominare l’uscita da scuola è soprattutto la sensazione di aver evitato un tracollo sui dizionari. Lo ammette senza giri di parole un altro studente, che non nasconde come la mattinata sia partita in salita per i nervi. «Sono appena uscito, ho finito la prova di latino, ci aspettavamo tutti Tacito, che sarebbe stato impossibile. Invece, è uscito Quintiliano, grazie a Dio. La versione era nel complesso abbastanza semplice, perché comunque la sintassi era semplice. Ci stavano dei termini, dei passaggi un po’ ermetici che non si capiva niente, però comunque tutto questo tempo me la sono cavata. Devo dire all’inizio della prova avevo molta più ansia rispetto a ieri, comunque il tema era il tema. Però sono soddisfatto alla fine».

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«Meglio delle tracce di ieri»

Per lo studente, lo scoglio vero è arrivato alla fine del foglio. «La terza domanda era un po’ complicato inventarsi qualcosa, alla fine ho parlato del rap e della denuncia sociale. Però detto questo sono abbastanza soddisfatto. Meglio sicuramente la scelta della versione rispetto alle tracce di ieri che erano atroci», commenta.

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