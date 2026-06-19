Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniMaturitàScuola

Maturità, le foto della seconda prova allo Scientifico: la citazione di Einstein, i quesiti sullo sport, la «bellezza» della matematica

19 Giugno 2026 - 11:18 Ygnazia Cigna
maturità seconda prova foto
maturità seconda prova foto
La prova si apre con Einstein e si chiude con Trudeau: «È il gioco più bello del mondo, Archimede ci giocava in vasca». Nei quesiti spuntano lo scopone, un torneo di pallavolo e il terremoto in Friuli
Google Preferred Site

Alla seconda prova di Matematica del liceo Scientifico uno dei due problemi proposti ai maturandi è incentrato sullo studio dell’andamento del livello delle acque del lago di Bracciano, a nord di Roma. Il problema richiama un caso reale legato ai prelievi idrici effettuati nel 2016 e nel 2017, quando il bacino fu utilizzato come riserva per l’approvvigionamento dei comuni limitrofi e della Capitale. Ai candidati viene chiesto di lavorare su una serie di dati organizzati in tabella, costruendo un modello matematico capace di descrivere l’evoluzione del livello dell’acqua nel tempo, fino a tenere conto della sospensione dei prelievi avvenuta nel 2017 e tuttora in vigore.

La funzione e gli 8 quesiti

Il secondo problema segue invece una formulazione più tradizionale e riguarda lo studio di una funzione, accompagnato da una serie di quesiti. All’interno della prova compaiono inoltre otto quesiti complessivi, tra i quali gli studenti devono sceglierne quattro. Anche in questo caso le situazioni proposte attingono alla realtà, spaziando da contesti ludici e sportivi come un torneo di pallavolo e una partita di scopone, fino a riferimenti a giochi come Cover the spot, a conferma di un’impostazione che intreccia matematica e applicazioni quotidiane.

La citazione di Einstein, Trudeau e il terremoto in Friuli

Ad aprire la prova figura una citazione di Albert Einstein tratta da Geometrie und Erfahrung (1921), che richiama il rapporto tra teoria matematica e realtà. «Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà», è la frase. In chiusura, invece, i maturandi si confrontano con una riflessione attribuita a Richard J. Trudeau. «La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno», si legge. Tra i riferimenti presenti nei quesiti, secondo quanto emerge, figura anche il terremoto del Friuli del 1976, richiamato nel cinquantesimo anniversario dell’evento, a completare una prova che intreccia modelli, attualità e memoria storica.

Le foto della prova di matematica al liceo scientifico

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Maturità, le tracce della prima prova: gli «adultescenti» e i confini che «contano», la poesia di Pavese e il discorso di Saragat – La diretta

2.

Maturità, da Pupo a Blanco fino ad Andrea Arru dei Cesaroni: ecco tutti i vip all’esame di Stato – Le foto

3.

Maturità, Mario Calabresi stupito dalla traccia di italiano. La battuta delle figlie: «Meno male che ci siamo diplomate l’anno scorso». Chi è l’autore

4.

Maturità, chi è Frank Furedi: il sociologo vicino a Orbán scelto dal Ministero per la traccia sui confini e gli «adultescenti»

5.

«Abolite la Maturità», torna la protesta degli studenti dopo il caso delle “scene mute” dell’anno scorso: il blitz in un liceo di Roma

leggi anche
maturità classico traccia integrale
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, torna Quintiliano al Classico dopo 13 anni: la traccia integrale della prova e di cosa parla – Le foto

Di Ygnazia Cigna
maturita-tracce-seconda-prova
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, le tracce della seconda prova: Quintiliano al Classico, lago di Bracciano allo Scientifico, l’educazione digitale con Pellai a Scienze Umane – La diretta

Di Ygnazia Cigna
pupo-maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Un’emozione immensa, quasi un brivido», Pupo dopo la prima prova della Maturità: «Ora deciderò se diventare il Dottor Pupo» – Il video

Di Alba Romano
maturità-tracce-scelte-studenti-classifica
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, la traccia più scelta è il brano di Calabresi. Poi il tema su «confini» e «adultescenti» di Furedi: la classifica

Di Anna Clarissa Mendi
maturità donne 27 anni
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, una sola donna su sette tracce e zero nell’analisi del testo da 27 anni consecutivi: esplode la polemica sui social

Di Ygnazia Cigna