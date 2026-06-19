Maturità, le foto della seconda prova allo Scientifico: la citazione di Einstein, i quesiti sullo sport, la «bellezza» della matematica

La prova si apre con Einstein e si chiude con Trudeau: «È il gioco più bello del mondo, Archimede ci giocava in vasca». Nei quesiti spuntano lo scopone, un torneo di pallavolo e il terremoto in Friuli

Alla seconda prova di Matematica del liceo Scientifico uno dei due problemi proposti ai maturandi è incentrato sullo studio dell’andamento del livello delle acque del lago di Bracciano, a nord di Roma. Il problema richiama un caso reale legato ai prelievi idrici effettuati nel 2016 e nel 2017, quando il bacino fu utilizzato come riserva per l’approvvigionamento dei comuni limitrofi e della Capitale. Ai candidati viene chiesto di lavorare su una serie di dati organizzati in tabella, costruendo un modello matematico capace di descrivere l’evoluzione del livello dell’acqua nel tempo, fino a tenere conto della sospensione dei prelievi avvenuta nel 2017 e tuttora in vigore.

La funzione e gli 8 quesiti

Il secondo problema segue invece una formulazione più tradizionale e riguarda lo studio di una funzione, accompagnato da una serie di quesiti. All’interno della prova compaiono inoltre otto quesiti complessivi, tra i quali gli studenti devono sceglierne quattro. Anche in questo caso le situazioni proposte attingono alla realtà, spaziando da contesti ludici e sportivi come un torneo di pallavolo e una partita di scopone, fino a riferimenti a giochi come Cover the spot, a conferma di un’impostazione che intreccia matematica e applicazioni quotidiane.

La citazione di Einstein, Trudeau e il terremoto in Friuli

Ad aprire la prova figura una citazione di Albert Einstein tratta da Geometrie und Erfahrung (1921), che richiama il rapporto tra teoria matematica e realtà. «Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà», è la frase. In chiusura, invece, i maturandi si confrontano con una riflessione attribuita a Richard J. Trudeau. «La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno», si legge. Tra i riferimenti presenti nei quesiti, secondo quanto emerge, figura anche il terremoto del Friuli del 1976, richiamato nel cinquantesimo anniversario dell’evento, a completare una prova che intreccia modelli, attualità e memoria storica.

Le foto della prova di matematica al liceo scientifico