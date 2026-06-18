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Maturità, la traccia più scelta è il brano di Calabresi. Poi il tema su «confini» e «adultescenti» di Furedi: la classifica

18 Giugno 2026 - 19:04 Anna Clarissa Mendi
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Oltre il 23% degli studenti ha scelto il brano del giornalista. Nei Licei la traccia più gettonata è stata quella di Wenke Husmann
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Alzarsi all’alba di Mario Calabresi batte tutte le altre tracce della prima prova di Maturità. Oltre il 23% degli studenti ha infatti scelto il brano tratto dal libro dello scrittore e giornalista. Il testo era la seconda proposta della Tipologia C, dedicata alla riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La seconda traccia più gettonata è stata invece la terza proposta della “Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo”, ovvero il brano tratto dal saggio di Frank Furedi I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere, scelta dal 20,7% dei maturandi. I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale del ministero dell’Istruzione in base alla quale il 19% si è orientato verso la prima proposta della Tipologia C, il brano tratto dall’articolo Funziona a meraviglia della giornalista Wenke Husmann.

Il resto della classifica

Due tracce sono state scelte, a pari merito, dal 12,7% dei maturandi: la seconda proposta della “Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”, relativa all’opera I piaceri di Vitaliano Brancati, e la prima traccia della Tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente. Il 6,5% degli studenti ha optato per la seconda proposta della Tipologia B, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire. Infine, la poesia di Cesare Pavese Passerò per Piazza di Spagna, prima traccia della Tipologia A, è stata scelta dal 5,3% degli studenti.

La traccia più scelta nei Licei non è quella di Calabresi

Nei licei la traccia più scelta è stata quella sul brano di Wenke Husmann, con il 20,1% delle preferenze, mentre negli istituti tecnici ha prevalso il testo di Mario Calabresi (30,9%) e nei professionali lo stesso brano è stato il più selezionato, raggiungendo il 37,6%.

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Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Studenti durante gli esami di maturità, Roma, 18 giugno 2026

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