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Maturità 2026, ecco le tracce della prima prova: Pavese, Calabresi e l’assemblea costituente con il discorso di Saragat – La diretta

18 Giugno 2026 - 08:24 Ygnazia Cigna
maturità studente scuole superiori
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Gli aggiornamenti in tempo reale sulle tracce dell'esame di Stato di oggi 18 giugno
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Oggi prende ufficialmente il via l’esame di maturità 2026. I cancelli degli istituti scolastici si apriranno alle 8.30 per accogliere migliaia di studenti chiamati ad affrontare la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. La prova, predisposta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, ha una durata massima di sei ore. Domani sarà invece la volta della seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo frequentato e incentrata sulla materia caratterizzante del percorso di studi. A seguire inizieranno con gli orali.

18 Giugno 2026 - 09:00

Tra le proposte di attualità Wenke Husmann e la meraviglia per la natura

Un altro dei due temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di “Incanto”. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista “Internazionale” nel gennaio 2026. Ai maturandi è chiesto di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

18 Giugno 2026 - 08:35

Da Pavese a Calabresi: ecco le tracce della prima prova di italiano

Stando a quanto si apprende, tra le tracce proposte per l’analisi del testo ci sarebbe “Passerò per piazza di Spagna” di Cesare Pavese, poesia del 1950 inclusa nella raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling. Inoltre, un brano tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati. Tra gli altri testi figurano un brano di Mario Calabresi tratto da Alzarsi all’alba, un estratto del saggio “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” del professor Frank Furedi. Uno dei temi per il testo argomentativo è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat

18 Giugno 2026 - 08:15

Le tipologie di tracce per la prima prova

Nella prima prova scritta di Italiano vengono proposte sette tracce, suddivise in tre tipologie:

  • Tipologia A: 2 tracce di analisi e interpretazione del testo letterario.
  • Tipologia B: 3 tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo.
  • Tipologia C: 2 tracce di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Gli studenti possono scegliere liberamente una delle sette tracce proposte dal ministero.

18 Giugno 2026 - 08:00

Cosa prevede la Maturità 2026

L’esame di Maturità di quest’anno prevede due prove scritte e un colloquio orale. La prima prova di Italiano punta a verificare le competenze espressive, argomentative e di analisi degli studenti, mentre la seconda accerta le conoscenze specifiche della disciplina di indirizzo. Dopo gli scritti, i maturandi sosterranno l’esame orale, durante il quale dovranno dimostrare di saper collegare le conoscenze acquisite nelle diverse materie e riflettere sulle esperienze svolte nel percorso scolastico, compresi i Percorsi di formazione scuola-lavoro e l’Educazione civica.

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