Maturità 2026, ecco le tracce della prima prova: Pavese, Calabresi e l’assemblea costituente con il discorso di Saragat – La diretta

Gli aggiornamenti in tempo reale sulle tracce dell'esame di Stato di oggi 18 giugno

Oggi prende ufficialmente il via l’esame di maturità 2026. I cancelli degli istituti scolastici si apriranno alle 8.30 per accogliere migliaia di studenti chiamati ad affrontare la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. La prova, predisposta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, ha una durata massima di sei ore. Domani sarà invece la volta della seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo frequentato e incentrata sulla materia caratterizzante del percorso di studi. A seguire inizieranno con gli orali.