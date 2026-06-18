Maturità, da Pupo a Blanco fino ad Andrea Arru dei Cesaroni: ecco tutti i vip all’esame di Stato – Le foto

Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, sostiene la prova all’istituto professionale. Tra i candidati anche attori, calciatori, tennisti e creator social

Tra il mezzo milione di studenti che devono sostenere l’esame di maturità 2026, ci sono anche volti noti e storie fuori dall’ordinario, a partire dalla scelta più inattesa, quella di Pupo. Il cantante ha deciso di rimettersi in gioco tornando tra i banchi all’età di 70 anni per affrontare l’esame di Stato. «Mi piacciono le sfide», ha spiegato. «Vorrei fare un regalo al mio babbo che non c’è più e alla mia mamma che se n’è andata un mese fa. Ci tenevano tanto. Lui era postino, aveva fatto la quinta elementare, sognava il figlio laureato, mi voleva avvocato», ha raccontato. Un percorso intenso, costruito anche attraverso un iter accelerato in un istituto privato di Arezzo.

Pupo all’esame di maturità 2026

Pupo all’esame di maturità 2026

Pupo all’esame di maturità 2026

La maturità di Blanco al liceo delle scienze umane

Tra i candidati anche nomi già affermati nel panorama musicale e televisivo. Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, dopo l’esplosione del successo e la scelta di interrompere gli studi, ha deciso di tornare sui banchi al Liceo delle Scienze Umane, condividendo nei giorni scorsi anche i vari momenti di preparazione sui social.

Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, al professionale

Dalla musica alla televisione, fino al palco della maturità, anche Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, affronta l’esame come una studentessa qualunque, tra libri, tensione e attesa del risultato, frequentando un istituto professionale a indirizzo servizi culturali e dello spettacolo.

Andrea Arru dei Cesaroni

A loro si aggiunge Andrea Arru, già volto noto della serialità italiana, che dopo esperienze tra cinema e fiction ha scelto il Liceo Scientifico sportivo, rinunciando anche ai tradizionali cento giorni a causa degli impegni sul set. È noto soprattutto per aver interpretato Pietro Maggi nella serie TV di Netflix Di4ri e Christian Todi nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ultimamente è diventato un volto noto alla televisione per la sua partecipazione nella serie I Cesaroni, dove interpreta uno studente plusdotato.

Dagli sportivi ai creator: chi sono gli altri

Il mosaico dei maturandi vip si completa con storie che intrecciano sport, social e televisione. Il calciatore Mattia Liberali, cresciuto nel Milan e oggi nel Catanzaro, ha deciso di non rimandare l’esame nonostante un rapporto non sempre semplice con lo studio, come lui stesso ha raccontato. Tra i banchi anche le creator Rebecca Parziale e Federica Cangiano, entrambe già note per la partecipazione a «Il Collegio» e ora impegnate rispettivamente al Liceo delle Scienze Umane. A loro si aggiungono Angelica Fiorello, figlia di Rosario Fiorello, che si diploma al Liceo Classico a Roma coltivando anche la passione per il canto, il tennista Guglielmo Cobolli, impegnato al liceo scientifico sportivo, e Giulia Bizzarri, creator e volto social che sostiene la maturità in una scuola alberghiera, chiudendo un quadro eterogeneo di giovani tra scuola, sport e spettacolo.