Maturità, gli auguri dei leader politici agli studenti: da Meloni a Renzi e Salvini – i video

Oggi ha preso il via la prima prova di Italiano per mezzo milione di studenti. Ecco i messaggi lasciati dai politici sui social

«Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto incoraggiare gli oltre 500mila studenti che oggi affrontano la prima prova dell’esame di Stato. In un video pubblicato sui social, la premier ha invitato i ragazzi a fare tesoro delle difficoltà superate e delle soddisfazioni conquistate negli anni di scuola, portando con sé quel bagaglio di esperienze nel momento dell’esame. «Dimostrate chi siete», ha esortato la premier. «Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo», ha concluso.

Il post di Salvini per i maturandi

Un messaggio di vicinanza ai maturandi è arrivato anche dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che alla vigilia della prova ha affidato ai social il proprio incoraggiamento. «Ragazze e ragazzi, ci siamo. Un grande in bocca al lupo a tutti voi», ha scritto sui social, ricordando l’esperienza vissuta in prima persona al liceo Manzoni di Milano nel 1991. «Anche io ricordo ancora quei giorni, come se fossero oggi. L’emozione, la tensione, i professori e quelle ore che, a distanza di tanti anni, porto ancora nel cuore. Vivete questa esperienza fino in fondo e date il massimo», ha dichiarato.

Renzi: «Auguri a chi ha passato la notte insonne»

Agli auguri si è unito anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha rivolto un pensiero sia a chi ha trascorso la notte in ansia sia a chi ha affrontato la vigilia con maggiore leggerezza. «Un pensiero a chi ha passato la notte preoccupato e insonne e a chi ha dormito beato. Un pensiero a chi oggi entra in classe terrorizzato e a chi se la gode come fosse davvero “the last dance”. Un pensiero a chi è orgoglioso di aver dato tutto e a chi ha rimpianti perché avrebbe potuto fare meglio», ha scritto Renzi sui suoi canali social. «Ma in ogni caso a tutti e ciascuno: in bocca al lupo, ragazzi! È un’esperienza meravigliosa, la maturità. Tenetela nel vostro cuore, per sempre. E grazie ai professori che continuano a credere nella sfida dell’educazione di qualità. Buona maturità a tutti», ha concluso.