Università di Parma, spunta una svastica sulla porta di un professore. L’ateneo fa denuncia: «Provocazione inaccettabile»

L'ateneo ha presentato una mozione di condanna e la ministra Bernini ha telefonato al rettore

L’Università di Parma ha presentato una denuncia dopo che è apparsa una svastica nazista sulla porta dello studio di un professore, nella palazzina Feroldi, sede del Dipartimento di scienze ed economiche e aziendali. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno approvato all’unanimità una mozione di condanna. Nel testo si legge che il gesto «assume il carattere di un’inaccettabile provocazione e di un atteggiamento intimidatorio e sopraffattorio, del tutto incompatibile con i valori fondanti dell’Università di Parma». Per gli organi accademici, inoltre, l’utilizzo di un simbolo riconducibile all’ideologia nazista «rappresenta un’offesa non soltanto nei confronti del docente direttamente coinvolto ma dell’intera comunità universitaria».

La ministra Bernini telefona al rettore

Sull’accaduto è intervenuta anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha telefonato al rettore Paolo Martelli per esprimere la propria solidarietà e ricevere aggiornamenti sull’accaduto. «La svastica comparsa sulla porta dello studio di un professore dell’Università di Parma è un atto intimidatorio gravissimo, che offende i valori di libertà, rispetto e convivenza civile su cui si fonda ogni comunità accademica», ha dichiarato. La ministra ha quindi espresso «piena vicinanza al docente colpito e a tutta la comunità accademica dell’Università di Parma», ribadendo che «ogni gesto di odio e di intimidazione va respinto con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità» e che «le nostre università devono continuare a essere luoghi di libertà, confronto e rispetto reciproco».

La presidente della Crui: «Inaccettabile»

Anche la presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Laura Ramaciotti, ha telefonato al rettore di Parma. «Il rettore ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per rispondere con fermezza a un gesto inaccettabile. Le università sono luoghi di libertà, confronto e democrazia. Nessuna intimidazione può mettere in discussione questi valori», afferma.