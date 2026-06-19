Maturità 2026, ecco le tracce della seconda prova: Quintiliano al Classico, lago di Bracciano allo Scientifico – La diretta
Archiviata la prima prova di Italiano, tra le riflessioni storiche di Saragat, il dibattito sociologico sugli “adultescenti” di Frank Furedi, la poesia di Pavese e l’ondata di critiche per la presenza di una sola firma femminile su sette tracce, per gli oltre 500mila maturandi è tempo di voltare pagina. Stamattina alle 8.30 in punto è scattato il via alla seconda prova scritta, che punta a valutare le competenze dei candidati nelle materie caratterizzanti i singoli indirizzi di studio.
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L'alfabetizzazione digitale in Scienze Umane
Al liceo delle Scienze umane, le cui materie di indirizzo sono psicologia e pedagogia, è uscita una traccia sulle sfide educative dell’alfabetizzazione digitale.
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In cosa consiste l'esercizio sul lago di Bracciano allo Scientifico
Il primo problema riguarda i monitoraggi del livello del Lago di Bracciano, situato a nord di Roma. Lo specchio d’acqua è stato interessato da prelievi idrici nel 2016 e nel 2017, quando veniva utilizzato come riserva d’emergenza per i comuni circostanti e per l’approvvigionamento della capitale. Nel 2017 è stata disposta la sospensione dei prelievi, misura che rimane tuttora in vigore. Ai candidati viene richiesto di effettuare una serie di elaborazioni a partire dai dati riportati in una tabella, individuando il modello matematico più adatto a descrivere l’andamento del livello delle acque del lago nel tempo.
Nelle tracce compare anche un riferimento ad Albert Einstein, con una citazione tratta dalla conferenza del 1921 Geometrie und Erfahrung: «Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà».
Allo Scientifico lo studio del livello di un lago e una funzione
Secondo le prime indiscrezioni, uno dei due problemi prenderebbe spunto da una situazione concreta legata al Lago di Bracciano e agli studenti è richiesto lo studio del livello dell’acqua. Il secondo problema, invece, consisterebbe in un tradizionale studio di funzione, impostato secondo la struttura classica della disciplina.
È la terza volta che esce Quintiliano al Classico
Marco Fabio Quintiliano è stato scelto come autore per la prova scritta di latino in tre diverse occasioni. La sua più recente comparsa risale al 2013.
Versione di Quintiliano al Classico: di cosa parla
Agli studenti del liceo classico si chiede di tradurre un brano di Quintiliano. Il passo proposto è tratto dal primo libro dell’Institutio oratoria di Quintiliano, un’opera che costituisce una delle più significative e approfondite riflessioni pedagogiche del mondo antico. In questo brano l’autore esamina il ruolo della musica nel percorso educativo dell’oratore ideale. Agli studenti è inoltre richiesto di comprendere e interpretare il testo, svolgerne l’analisi linguistica e stilistica e sviluppare approfondimenti e considerazioni personali sull’argomento trattato.
L’Institutio oratoria, ovvero “La formazione dell’oratore”, di Marco Fabio Quintiliano è la sua opera principale e l’unica giunta fino a noi integralmente. Dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l’educazione del figlio Geta, l’opera, databile tra il 90 e il 96 d.C., raccoglie e sistematizza l’esperienza di un insegnamento svolto per circa vent’anni (dal 70 al 90 d.C. circa). Si tratta di un vero e proprio manuale di pedagogia e retorica, ispirato al De oratore di Cicerone, che Quintiliano considera il modello ideale sia di oratore sia di trattazione retorica.
Le materie della seconda prova
Ecco le materie della seconda prova per ogni indirizzo, scelte a fine gennaio dal ministero.
– Classico: Latino
– Scientifico (anche Scienze applicate e sezione sportiva): Matematica
– Linguistico: Lingua e cultura straniera 1
– Scienze umane (tradizionale): Scienze umane
– Scienze umane ( Economico sociale): Diritto ed economia politica
- Liceo Artistico (Arti Figurative): Discipline plastiche e scultoree
– Liceo artistico (Architettura e Ambiente): Discipline progettuali architettura e ambiente
– Liceo artistico (Design): Discipline progettuali design
– Liceo artistico (Audiovisivo e Multimediale): Discipline audiovisive e multimediali
– Liceo Artistico (Grafica): Discipline grafiche
– Liceo artistico (Scenografia): Discipline progettuali scenografiche
– Musicale: Teoria, analisi e composizioni
– Coreutico: Tecniche della danza
- Tecnico (Amministrazione, Finanza e Marketing): Economia aziendale
– Tecnico (Turismo): Discipline turistiche e aziendali
– Costruzioni ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti
– Informatica e telecomunicazioni: Sistemi e reti
– Relazioni internazionali per il marketing: Lingua inglese
– Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale
– Turistico: Lingua inglese
– Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali
– Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria
– Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: Scienze e cultura dell’alimentazione
– Accoglienza turistica: Diritto tecn. ammin.ve della struttura ricettiva
– Istituti agrari: Produzioni vegetali
Quando dura la seconda prova
A cambiare radicalmente da un corridoio all’altro non sono però soltanto le materie, ma anche la gestione del tempo. La durata della prova è infatti tarata sulla complessità tecnica delle singole discipline. Se al Liceo classico la consegna è prevista dopo 4 ore di dizionario e sintassi, allo Scientifico i ragazzi hanno a disposizione fino a 6 ore per risolvere problemi e quesiti. Una maratona che diventa di resistenza assoluta per i licei artistici, dove la prova di progettazione si articola su ben 18 ore complessive, distribuite nell’arco di tre giorni. Una volta consegnati gli elaborati di oggi, per la stragrande maggioranza degli studenti si chiuderà la parentesi degli scritti e davanti a loro resterà solo l’ultimo sbarramento dei colloqui orali.