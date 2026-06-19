Maturità 2026, ecco le tracce della seconda prova: Quintiliano al Classico, lago di Bracciano allo Scientifico – La diretta

È la terza volta che esce Quintiliano allo scritto di latino. L'ultima volta è stato nel 2013. Gli aggiornamenti in tempo reale sulle tracce

Archiviata la prima prova di Italiano, tra le riflessioni storiche di Saragat, il dibattito sociologico sugli “adultescenti” di Frank Furedi, la poesia di Pavese e l’ondata di critiche per la presenza di una sola firma femminile su sette tracce, per gli oltre 500mila maturandi è tempo di voltare pagina. Stamattina alle 8.30 in punto è scattato il via alla seconda prova scritta, che punta a valutare le competenze dei candidati nelle materie caratterizzanti i singoli indirizzi di studio.