«Un’emozione immensa, quasi un brivido», Pupo dopo la prima prova della Maturità: «Ora deciderò se diventare il Dottor Pupo» – Il video

Enzo Ghinazzi torna sui banchi di scuola a 71 anni, e sceglie la traccia su Saragat e la Costituente: «Meraviglioso»

Entrare in un’aula per sostenere l’esame di Maturità non è mai un gesto ordinario, nemmeno quando si è adulti. E per Enzo Ghinazzi in arte Pupo, 71 anni, quell’esperienza si è trasformata in un momento particolarmente intenso, soprattutto dal punto di vista emotivo. «Devo dire onestamente che nella mia vita le emozioni non sono mancate, nel bene o nel male», racconta in un video, «ma se potessi trasmettervi ciò che ho provato stamattina quando sono entrato in quell’aula insieme ai quei ragazzi, farvi vivere quella gioia immensa, quel brivido, quasi una commozione».

La traccia scelta

L’artista dopo aver lasciato il liceo scientifico in seconda, a 16 anni, per dedicarsi solo alla musica, ha deciso di tornare sui banchi di scuola e di diplomarsi, al’Istituto Minerva di Roma. Stamattina, giovedì 18 luglio, si è presentato in doppiopetto blu, camicia bianca e occhiali da sole. E tra le tracce proposte ha scelto quella dedicata al discorso di Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente del 1946, un testo legato a temi come democrazia e ricostruzione. «Nel fare poi il tema che ho scelto… è stato davvero meraviglioso», ha spiegato.

Il “Dottor Pupo”

Il percorso di studi del cantante si inserisce in una fase della sua vita in cui non esclude ulteriori traguardi formativi: «Adesso deciderò se continuare e se diventare magari il Dottor Pupo», ha detto con ironia, aggiungendo anche una nota autoironica sul possibile titolo. Un’esperienza, quella di oggi, che si chiude con gratitudine verso chi lo ha sostenuto: «Grazie ancora per il sostegno che ho avuto da tutti voi».

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo, impegnato nella prima prova scritta degli esami di maturita, Roma, 18 giugno 2026