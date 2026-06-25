Rutte (Nato): Trump si è assunto resposabilità di guerra Iran per bene di tutto il mondo libero – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 24 giugno 2026 "Voglio davvero mettere in chiaro quanto sia importante ciò che sta facendo sull'Iran. Questo riguarda, prima di tutto, la capacità nucleare che l'Iran stava fondamentalmente per ottenere. E questo sarebbe stato una minaccia per la regione, sarebbe stato una minaccia per il mondo intero. Questo è un Paese che esporta caos, che esporta terrorismo, ed erano molto vicini a mettere le mani su una capacità nucleare. Ha visto la scorsa settimana al G7, tutti i leader del G7 hanno applaudito il fatto che questa capacità nucleare sia stata ridotta. Questo è estremamente importante e voglio solo renderlo chiaro, perché a volte le persone si chiedono come mai stia succedendo tutta questa faccenda dell'Iran. Si tratta di sicurezza, si tratta di incolumità. Questo è il leader del mondo libero che si assume la responsabilità, ben oltre i confini degli Stati Uniti, per il resto del mondo. E questo è ciò che lei ha fatto", così il Segretario Generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev