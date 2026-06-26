Maldini, Calafiori, Bonifazi: i tre calciatori convocati come testimoni nell’inchiesta sulle escort

E dalle carte esce fuori anche una ragazza all'epoca minorenne reclutata nel 2020 per le feste

Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi. Sono i calciatori che la Guardia di Finanza e la procura di Milano vogliono sentire come testimoni nell’inchiesta sulle escort dell’agenzia MaDe di Cinisello Balsamo. La società organizzava eventi, serate e party per i suoi clienti. E dalle carte esce fuori anche una ragazza all’epoca minorenne reclutata per le feste.

Emanuele Buttini e Deborah Ronchi

Agli arresti domiciliari, ricorda oggi Repubblica, ci sono Emanuele Buttini, 37 anni, e Deborah Ronchi di 38, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Con loro sono indagati altri quattro collaboratori. Calafiori, Maldini jr e Bonfazi non sono indagati. A loro viene inviato un invito a rendere “sommarie informazioni”. Da chat e testimonianze sono emersi i loro nomi quantomeno per quanto riguarda la partecipazione alle serate. Che non finivano sempre con le escort. L’indagine dell’aggiunta Bruna Albertini e della pm Rosaria Stagnaro punta a ricostruire il giro d’affari. Che partiva dalle cene, continuava con i party in discoteca e finiva negli hotel di lusso.

Gli altri calciatori

Calafiori, Maldini e Bonifazi sono nell’elenco di parole chiave con i nomi di oltre 60 giocatori di ogni club di Serie A. Nomi contenuti nel decreto di perquisizione necessario alle ricerche mirate sui cellulari degli organizzatori. I primi giocatori verranno sentiti da inizio luglio. Potrebbero non essere gli unici. Dall’analisi dei telefoni emerge ad esempio la chat tra uno degli indagati, Alessio Salamone, e un altro calciatore. Quest’ultimo, nel giugno 2020, gli scrive: «Per il dopo partita…3 – 4 a casa mia… beviamo là». L’amico è a disposizione e promette: «Ci penso io, che ormai sono il tuo tuttofare. E non ho manco una maglietta».

La prostituta minorenne

In un’intercettazione che risale al luglio 2020 si parla anche di Martina, escort non ancora diciottenne. Salamone dice al calciatore: «La minorenne credo che ti vuole chia…». Da quello che emerge dalle conversazioni, la ragazza dorme a casa del giocatore. Lei stessa a Salamone scrive: «Domani mattina mi riaccompagnano a casa». Un altro calciatore, indicato nelle carte come B.K., si complimenta per la ragazza che gli hanno portato: «Benissimo, una iena».