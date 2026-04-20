Milano, scoperto un giro di escort. Come funziona il “servizio dopopartita” per i calciatori di Serie A

Oltre 1,2 milioni di euro sono stati confiscati alla società che organizzava le serate. Quattro persone sono finite ai domiciliari

Ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clienti del giro di escort scoperto dalla Procura di Milano. Una società è infatti finita al centro di una indagine con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, in alcuni locali della movida milanese è attivo un giro di escort che prestano anche“servizio dopopartita” per i calciatori. Il pacchetto completo comprenderebbe: serata in un locale, albergo ed escort. Il tutto per alcune migliaia di euro. Nel corso delle serate, a quanto risulta agli atti, veniva fatto uso di gas esilarante, la cosiddetta droga del palloncino, una sostanza chimica che rende euforici senza lasciare traccia. Per questo motivo, questa sostanza non viene rilevata durante i controlli antidoping.

Gli arresti domiciliari

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della GdF, ha fatto finire ai domiciliari quattro persone e ha portato anche a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per oltre 1,2 milioni di euro.

Le ragazze reclutate

Dietro lo schermo di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, gli indagati avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale. Secondo gli inquirenti si tratta di ragazze molto giovani, alcune appena diciottenni. Le donne alloggiavano nei locali della stessa sede della società e venivano pagate per trascorrere le serate con una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per serate da migliaia di euro. Tra i clienti ci sarebbero imprenditori e giocatori di Serie A.

