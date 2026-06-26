Israele e Libano firmano l’accordo di pace, Rubio: «Un primo passo». Netanyahu: «Rimarremo nel sud del Paese, duro colpo per l’Iran» – La diretta

Il premier israeliano fa sapere che l'Idf rimarrà nella «zona di sicurezza» fino al completo disarmo di Hezbollah. «Pace e sicurezza è quello che questi due Paesi meritano», ha detto il Segretario di Stato Usa. Hezbollah condanna l'intesa. Intanto, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato a Washington l’accordo quadro che spiana la strada alla pace. La conferma è arrivata dal Segretario di Stato americano, Marco Rubio. «Oggi è l’inizio dell’inizio», ha detto. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere che l’Idf rimarrà nel Sud del Paese fino al completo disarmo di Herzbollah: «Questo è un duro colpo per l’Iran». Intanto, sull’altro fronte, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal riferisce che i Pasdaran avrebbero attaccato una nave mercantile battente bandiera di Singapore, mentre l’Iran starebbe valutando l’introduzione di tariffe sul transito delle imbarcazioni. Donald Trump, nel frattempo, ha accusato su Truth Teheran di aver violato la tregua con l’attacco nello Stretto. Tutti gli aggiornamenti

