«Nico Paz resta al Como», beffata l’Inter. Le cifre dell’accordo e la clausola col Real Madrid

L'indiscrezione di calciomercato di Fabrizio Romano: il Como sarebbe pronto a presentare un'offerta leggermente inferiore a 60 milioni di euro al Real Madrid

Il Como avrebbe deciso di tenersi stretto Nico Paz. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il futuro del fantasista argentino non dovrebbe essere con la maglia dell’Inter e neanche con la camiseta blanca del Real Madrid, che da tempo aveva deciso di non puntare su di lui. Il giornalista racconta che il Real Madrid, titolare del cartellino di Nico Paz, ha esercitato la recompra per 9 milioni di euro, per far rientrare il giocatore che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Como. Il classe 2004 però sarebbe pronto a rifare le valigie per tornare in Lombardia.

Il Como avrebbe deciso infatti di attivare il diritto di prelazione che i Blancos avevano destinato al club lariano, presentando di un’offerta inferiore ai 60 milioni di euro richiesti dalla società spagnola. Per Fabrizio Romano, dovrebbe essere sufficiente per riaccogliere Nico Paz nella squadra che ha puntato su di lui facendolo conoscere al calcio mondiale, fino alla convocazione con l’Argentina per questa Coppa del Mondo. La società lombarda garantirà al Real Madrid una grossa percentuale sulla futura rivendita e una clausola di recompra che, secondo La Gazzetta dello Sport, si aggira intorno agli 80 milioni di euro, esercitabile solo la prossima estate

Prevale la volontà del giocatore

Sarà un viaggio di andata e ritorno immediato quello di Nico Paz da Madrid a Como. Il talento argentino aveva espresso la sua volontà di rimanere almeno un altro anno alla corte di Fabregas, per poter giocare la prima Champions League della storia del club. Alla fine il Como ha compiuto lo sforzo economico che serviva per far restare la stella di una rosa colma di talento. Nico Paz e il club lariano sono pronti a continuare insieme: l’acquisto sottolinea il progetto ambizioso della squadra allenata da Fabregas che, perché no, potrebbero puntare più in alto del quarto posto conquistato la scorsa stagione.