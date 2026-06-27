Ultime notizie Caldo recordGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026Temptation islandTrenitaliaVenezuela
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniScuolaTexasUSA

La Bibbia entra nelle scuole pubbliche del Texas, oltre 5 milioni di studenti obbligati a leggere i testi sacri: scoppia la polemica negli Usa

27 Giugno 2026 - 23:50 Anna Clarissa Mendi
Il piano approvato dal consiglio per l'istruzione coinvolgerà gli alunni dalle scuole elementari fino alle superiori entro il 2030
Google Preferred Site

La Bibbia entrerà nelle scuole pubbliche del Texas. Con l’approvazione del nuovo, e ampio, elenco di letture a livello statale, oltre cinque milioni di studenti saranno obbligati a leggere alcuni dei principali libri dell’Antico Testamento. Il piano sarà introdotto gradualmente e, secondo il New York Times, coinvolgerà gli alunni dalle scuole elementari fino alle superiori entro il 2030. Tra i testi previsti ci sono il Libro di Giona per i più piccoli, il Libro dei Salmi per le scuole medie e, negli ultimi anni del percorso scolastico, il Libro della Genesi e il Libro delle Lamentazioni. Uno degli Stati più conservatori d’America, se pure non privo di sfumature, ha compiuto così un altro passo che mette a rischio la laicità della scuola pubblica nello stesso giorno, ieri, in cui Donald Trump ha promesso agli evangelici, fondamentali per la sua vittoria nel 2016 e nel 2026, di «proteggere gli americani di fede».

Le polemiche negli Stati Uniti

Il nuovo programma scolastico ha già diviso l’opinione pubblica. Le associazioni contrarie sostengono che favorisca il cristianesimo rispetto alle altre religioni e violi il principio costituzionale della separazione tra Stato e Chiesa. Contestano inoltre la scarsa rappresentatività dei testi selezionati, in uno Stato dove oltre la metà degli studenti delle scuole pubbliche è di origine ispanica o afroamericana. I sostenitori della riforma, invece, difendono la scelta sostenendo che la tradizione giudaico-cristiana abbia avuto un ruolo fondamentale nella nascita degli Stati Uniti e che, per questo motivo, debba essere conosciuta anche all’interno del sistema scolastico pubblico. Secondo questa impostazione, lo studio dei testi biblici avrebbe un valore storico e culturale, oltre che religioso.

Gli altri testi finiti nel mirino

Le critiche non riguardano soltanto la presenza della Bibbia. Nel mirino sono finite anche altre opere inserite nel nuovo programma, giudicate datate e poco inclusive perché scritte quasi esclusivamente da autori uomini bianchi, una scelta che secondo gli oppositori non riflette la composizione multiculturale delle scuole texane. Già durante il suo primo mandato Trump aveva adottato misure per facilitare la partecipazione delle organizzazioni religiose ai programmi federali e si era impegnato a favorire la preghiera nelle scuole pubbliche. Con la nuova riforma del Texas, il ruolo della religione nell’istruzione torna così al centro dello scontro politico e culturale negli Stati Uniti.

Foto copertina: PEXELS / ABDIEL HERNANDEZ

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Maturità, gli strafalcioni clamorosi degli studenti: dal Nobel per la pace a Hitler a “Uno, nessuno e duecentocinquantamila” di Pirandello

2.

Prende 9 all’esame di terza media, i genitori fanno ricorso al Tar per avere 10: cosa hanno detto i giudici

3.

Maturità, la nuova protesta agli orali: una lettera ai prof da mettere a verbale. Ecco cosa c’è scritto

4.

Scuola, dietrofront su Marx e Manzoni. Bisognerà leggere almeno sei libri, si studierà l’AI e cambierà l’approccio alla matematica: ecco come cambiano i programmi dei licei

5.

Tailleur, spumante e corona d’alloro: così la Maturità della Gen Z è diventata come una discussione di laurea

leggi anche
any Belloza
ESTERI

Sparita per 48 ore e deportata per errore, la studentessa Any Belloza a Open: «Sono bloccata in Honduras come una criminale» – Il video

Di Serena Danna
Lee Mongerson Gilley
ATTUALITÀ

Evade dal Texas e atterra a Milano, il caso del presunto killer che rischia la pena di morte: «Perché ho scelto l’Italia»

Di Giovanni Ruggiero
james talarico vittoria primarie dem texas
ESTERI

Il seminario e la crociata contro i miliardari: chi è James Talarico, il 36enne che vuole portare il Texas a sinistra

Di Bruno Gaetani
elizabeth zuna caisaguano bambina rilasciata ice 1
ESTERI

La bimba di 10 anni rilasciata dall’Ice dopo un mese di detenzione in Texas

Di Alessandro D’Amato
liam ice
ESTERI

«Voglio la mamma, dove è il mio cappello?» Le domande del piccolo Liam, trattenuto con il padre in Texas dopo il fermo dell’Ice

Di Stefania Carboni