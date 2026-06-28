Giorgia Meloni festeggia la vendita di villa Certosa dei Berlusconi allo sceicco del Qatar: al fisco italiano arrivano 55,8 milioni di euro

Tassata una plusvalenza intorno ai 200 milioni di euro all’immobiliare che ha la proprietà anche di villa San Martino e di appartamenti a Milano 2, Roma e in Sardegna. Ecco cosa spendevano i figli di Silvio per mantenerla

Anche Giorgia Meloni e con lei Giancarlo Giorgetti sono pronti a festeggiare la vendita di villa Certosa allo sceicco Al Thani: il fisco italiano incasserà infatti più di 50 milioni di euro tassando la plusvalenza della società controllata dai figli di Silvio Berlusconi. Secondo le prime stime che si ricavano dalla lettura del bilancio 2025 di Idra immobiliare del gruppo Fininvest-Berlusconi la plusvalenza dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro, considerando il prezzo di 350 milioni di euro che verrebbe pagato dall’esponente della famiglia reale del Qatar.

Un giardino interno di villa Certosa

L’immobiliare Berlusconi perde 13,2 milioni di euro e spende 2,8 milioni di giardinaggio

Idra immobiliare è la proprietaria di villa Certosa e di villa San Martino ad Arcore, oltre che di alcuni appartamenti soprattutto a Milano due e in Sardegna. Ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi in crescita di 4,171 milioni di euro (erano stati 2,18 milioni di euro nel 2024) grazie ai maggiori canoni di affitto riscossi, ma ha chiuso l’anno in perdita di 13,268 milioni di euro. Il risultato, anche se così in rosso, è stato comunque migliore di 7,66 milioni di euro rispetto a quello dell’anno precedente, quando la perdita era stata di 20,93 milioni di euro. L’immobiliare ha anche 117,581 milioni di euro di debiti, in gran parte con il gruppo Fininvest. L’anno scorso quasi solo per le due ville appartenute al fondatore di Fininvest e Forza Italia, ha speso 2,123 milioni di euro per «manutenzioni e riparazioni»; 2,87 milioni di euro per «servizi di giardinaggio» e 1,584 milioni di euro per «servizi di vigilanza, pulizia e smaltimento rifiuti». Fatto anche un importante investimento (75.994 euro) per un impianto di dissalazione dell’acqua marina a servizio di villa Certosa. L’ Imu pagata per tutte le proprietà è stata di 259 mila euro.

I figli eredi di Silvio Berlusconi

L’ipotesi della rateizzazione delle tasse sulla vendita allo sceicco in 4 anni

Il valore di bilancio al 31 dicembre 2025 di tutti gli immobili e i terreni di Idra immobiliare era di 270,885 milioni di euro. Tenendo presente che in quel conto ci sono villa San Martino e tutti gli altri immobili a Roma, Milano e in Sardegna, è ipotizzabile dunque una plusvalenza di almeno 200 milioni di euro dalla cessione della reggia sarda dei Berlusconi. Su quella cifra Meloni e Giorgetti incasserebbero in tutto 55,8 milioni di euro che vengono dalla somma di 48 milioni di euro di Ires e di 7,8 milioni di euro di Irap. I figli di Berlusconi e i loro manager potrebbero però chiedere una rateizzazione fino a un massimo di quattro anni dell’intera somma dovuta all’erario. In questo caso dal 2027 e ogni anno fino al 2030 dovrebbero pagare rate da 11,160 milioni di euro.