Carlo De Benedetti è più ricco che mai investendo sulle mosse dell’«imbroglione fallito» Donald Trump: 27 milioni di utili per la sua Romed

L’ingegnere ha disinvestito dal dollaro puntando su crypto e oro anticipando proprio le mosse del presidente Usa. Maxi prestito dalle banche (590,61 milioni) restituito a tempo record

Con Donald Trump, che ha definito «un imbroglione fallito» Carlo De Benedetti è diventato ricco come non gli accadeva più da anni. La sua holding Romed ha infatti chiuso il 2025 con un utile netto di 26,92 milioni di euro dopo svalutazioni e rettifiche sulle partecipazioni. Il 2024 si era chiuso con un utile di 1,141 milioni di euro, mentre il 2023 aveva archiviato una perdita di 19,77 milioni di euro. La svolta è venuta proprio dal fiuto con cui l’Ingegnere ha saputo prevedere le mosse del presidente Usa da lui avversato, cambiando al volo tutti i suoi investimenti finanziari.

Zingales spiega come sono state anticipate le scelte della Trump economy

«L’esercizio è stato caratterizzato», spiega nella nota integrativa al bilancio il presidente di Romed, Riccardo Zingales, «da un positivo risultato della gestione finanziaria a breve termine, la quale ha evidenziato un risultato positivo di 53 milioni al netto di ogni onere finanziario». E aggiunge: «L’esercizio 2025 è stato caratterizzato da un contesto macroeconomico turbolento in ragione delle politiche Statunitensi e degli eventi bellici ancora oggi in corso. Gli eventi che hanno quindi caratterizzato l’anno sui mercati finanziari sono stati dapprima la sconfitta dei populismi in Germania, con relativa svolta della stessa verso il ritorno alla spesa per la difesa, e poi le politiche Trumpiane (dazi e Genius Act) culminate nel famoso “Liberation Day”. Tali eventi hanno generato alcuni trend molto marcati, quali l’indebolimento del dollaro contro euro, il rialzo delle cryptovalute (ritracciato solo a fine anno) ma soprattutto la prosecuzione del rialzo dei metalli preziosi (il cosiddetto “debasement trade”), grazie al passaggio di riserve da parte delle banche centrali da dollaro a oro. Su questi trend la società ha costruito il risultato operativo».

Riccardo Zingales, presidente Romed (Imagoeconomica)

Con le crypto e altri titoli triplicati i proventi finanziari rispetto all’anno precedente

Nel 2025 è uscito dal consolidamento di Romed il quotidiano Domani diretto da Emiliano Fittipaldi, ceduto a una apposita fondazione. E anche se sono rimaste altre partecipazioni l’attività della holding di De Benedetti è stata soprattutto di trading, specialità con cui l’Ingegnere ha costruito la sua fortuna tutta la vita. In bilancio così i proventi finanziari da crypto e altri titoli non immobilizzati sono ammontati nel 2025 a 151,858 milioni di euro, contro i 58,657 milioni di euro dell’anno precedente. Per cogliere le opportunità disinvestendo dal dollaro e riallocando le risorse su oro e crypto De Benedetti ha utilizzato durante l’anno maxi-linee di credito dal sistema bancario. L’indebitamento con gli istituti di credito era a inizio anno di 101,888 milioni di euro. Sono state attivate linee temporanee di credito per 590,61 milioni di euro, rimborsando poi alle banche entro fine esercizio 603,471 milioni di euro, una volta ottenuti i guadagni straordinari con gli investimenti fatti. Così a fine anno l’indebitamento con le banche è sceso a 87,664 milioni di euro.