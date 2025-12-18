Carlo De Benedetti attacca Trump, ma poi fa soldi grazie a lui puntando sugli Usa e sulle guerre torna a guadagnare con Romed

Da 19,77 milioni di perdita a 1,141 milioni di utile nel giro di un anno seguendo il presidente Usa sulle criptovalute e puntando sull’oro grazie alle guerre in Ucraina e a Gaza. Sfruttato nel 2025 anche il terremoto dei mercati sui dazi

Carlo De Benedetti non ha mai nascosto la sua viscerale avversione al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche nell’ultima intervista rilasciata alla vigilia delle ultime elezioni americane l’ingegnere ha paventato l’esito delle urne, azzeccandolo: «Temo Trump», ha detto, aggiungendo: «Sarebbe un bel guaio per il mondo». Non si può dire che abbia fallito il pronostico, ma quando l’Ingegnere si chiudeva in riunione con i manager della sua cassaforte, la Romed, ha sempre messo al bando ogni personale opinione politica, cercando invece di fare fruttare per le sue finanze il ritorno burrascoso sulla scena internazionale del tycoon americano. E ora che sono disponibili i conti della holding, è certo che De Benedetti ci sia riuscito: puntando sulla Trump economy, ha capovolto la situazione finanziaria della sua cassaforte, che un anno prima perdeva 19,776 milioni di euro e ora è tornata a guadagnare, portando a casa un utile netto di 1,141 milioni di euro.

Investito in oro per le guerre in Ucraina e Gaza e in cripto per l’arrivo di Trump

La strategia finanziaria di De Benedetti è stata approfittare da un lato delle conseguenze delle guerre in Ucraina e a Gaza, che avrebbero fatto salire le quotazioni del bene rifugio per eccellenza: l’oro. E poi puntare sulla vittoria di Trump alle presidenziali Usa, che avrebbe fatto salire il valore delle criptovalute. E Romed investendo in oro e criptovalute ha fatto davvero boom. «L’esercizio», scrivono gli amministratori, è stato infatti caratterizzato da un positivo risultato della gestione finanziaria a breve termine, la quale ha evidenziato un risultato positivo di 21 milioni al netto di ogni onere finanziario». La nota che accompagna il bilancio di Romed prosegue criticando il congelamento delle riserve della banca centrale russa, ma spiegando come l’Ingegnere ha saputo approfittare della situazione: «Sul fronte geopolitico la continua recrudescenza delle guerre, Ucraina e Israele/Hamas, ha agevolato il rafforzamento dell’ oro, che ha beneficiato della diversificazione delle riserve delle banche centrali di mezzo mondo a suo favore, dopo che l’Occidente ha congelato le riserve russe, minando così la fiducia reciproca tra banche centrali. Infine, la vittoria delle presidenziali americane da parte di Trump ha favorito l’ascesa delle criptovalute, per effetto del suo schierarsi apertamente in loro favore per un’adozione a livello istituzionale. Operativamente Romed ha seguito principalmente questi ultimi due temi, investendo in oro e criptovalute, e costruendo su questi la gran parte del risultato raggiunto nell’esercizio».

Mordi e fuggi redditizio sui mercati approfittando degli scossoni dei dazi

Una volta che Trump ha iniziato il suo mandato terremotando i mercati con il ping-pong sui dazi, De Benedetti ha saputo incunearsi nei saliscendi portando a casa anche nel 2025 buoni risultati. «L’andamento della gestione», spiegano gli amministratori di Romed sull’andamento di quest’anno, «è stato caratterizzato da mercati estremamente turbolenti anche in dipendenza delle azioni macroeconomiche poste in essere dall’amministrazione statunitense e la Società ha sfruttato le opportunità offerte dai mercati effettuando trading su valute e commodities oltre che su titoli, con risultati positivi. Anche gli investimenti di medio periodo hanno iniziato a venire a maturazione con risultati da considerarsi positivi. Di conseguenza l’aspettativa risulta essere quella di un esercizio 2025 con un risultato della gestione in crescita. Infine, la società ha rafforzato il proprio team assumendo alcuni dipendenti e ha avviato un processo di strutturazione interna».