Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROCarlo De BenedettiDonald TrumpLavoro e impresaUSA

Carlo De Benedetti attacca Trump, ma poi fa soldi grazie a lui puntando sugli Usa e sulle guerre torna a guadagnare con Romed

18 Dicembre 2025 - 13:00 Franco Bechis
embed
Donald Trump e Carlo De Benedetti
Donald Trump e Carlo De Benedetti
Da 19,77 milioni di perdita a 1,141 milioni di utile nel giro di un anno seguendo il presidente Usa sulle criptovalute e puntando sull’oro grazie alle guerre in Ucraina e a Gaza. Sfruttato nel 2025 anche il terremoto dei mercati sui dazi

Carlo De Benedetti non ha mai nascosto la sua viscerale avversione al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche nell’ultima intervista rilasciata alla vigilia delle ultime elezioni americane l’ingegnere ha paventato l’esito delle urne, azzeccandolo: «Temo Trump», ha detto, aggiungendo: «Sarebbe un bel guaio per il mondo». Non si può dire che abbia fallito il pronostico, ma quando l’Ingegnere si chiudeva in riunione con i manager della sua cassaforte, la Romed, ha sempre messo al bando ogni personale opinione politica, cercando invece di fare fruttare per le sue finanze il ritorno burrascoso sulla scena internazionale del tycoon americano. E ora che sono disponibili i conti della holding, è certo che De Benedetti ci sia riuscito: puntando sulla Trump economy, ha capovolto la situazione finanziaria della sua cassaforte, che un anno prima perdeva 19,776 milioni di euro e ora è tornata a guadagnare, portando a casa un utile netto di 1,141 milioni di euro.

Investito in oro per le guerre in Ucraina e Gaza e in cripto per l’arrivo di Trump

La strategia finanziaria di De Benedetti è stata approfittare da un lato delle conseguenze delle guerre in Ucraina e a Gaza, che avrebbero fatto salire le quotazioni del bene rifugio per eccellenza: l’oro. E poi puntare sulla vittoria di Trump alle presidenziali Usa, che avrebbe fatto salire il valore delle criptovalute. E Romed investendo in oro e criptovalute ha fatto davvero boom. «L’esercizio», scrivono gli amministratori, è stato infatti caratterizzato da un positivo risultato della gestione finanziaria a breve termine, la quale ha evidenziato un risultato positivo di 21 milioni al netto di ogni onere finanziario». La nota che accompagna il bilancio di Romed prosegue criticando il congelamento delle riserve della banca centrale russa, ma spiegando come l’Ingegnere ha saputo approfittare della situazione: «Sul fronte geopolitico la continua recrudescenza delle guerre, Ucraina e Israele/Hamas, ha agevolato il rafforzamento dell’ oro, che ha beneficiato della diversificazione delle riserve delle banche centrali di mezzo mondo a suo favore, dopo che l’Occidente ha congelato le riserve russe, minando così la fiducia reciproca tra banche centrali. Infine, la vittoria delle presidenziali americane da parte di Trump ha favorito l’ascesa delle criptovalute, per effetto del suo schierarsi apertamente in loro favore per un’adozione a livello istituzionale. Operativamente Romed ha seguito principalmente questi ultimi due temi, investendo in oro e criptovalute, e costruendo su questi la gran parte del risultato raggiunto nell’esercizio».

Mordi e fuggi redditizio sui mercati approfittando degli scossoni dei dazi

Una volta che Trump ha iniziato il suo mandato terremotando i mercati con il ping-pong sui dazi, De Benedetti ha saputo incunearsi nei saliscendi portando a casa anche nel 2025 buoni risultati. «L’andamento della gestione», spiegano gli amministratori di Romed sull’andamento di quest’anno, «è stato caratterizzato da mercati estremamente turbolenti anche in dipendenza delle azioni macroeconomiche poste in essere dall’amministrazione statunitense e la Società ha sfruttato le opportunità offerte dai mercati effettuando trading su valute e commodities oltre che su titoli, con risultati positivi. Anche gli investimenti di medio periodo hanno iniziato a venire a maturazione con risultati da considerarsi positivi. Di conseguenza l’aspettativa risulta essere quella di un esercizio 2025 con un risultato della gestione in crescita. Infine, la società ha rafforzato il proprio team assumendo alcuni dipendenti e ha avviato un processo di strutturazione interna».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

2.

Fusione nucleare, dove sorgeranno le prime centrali? Ecco la mappa dei 900 siti idonei in Europa (quasi 200 sono in Italia)

3.

Pensioni, la doppia stretta del governo su finestra mobile e riscatto della laurea

4.

Fitch avverte Euroclear: «Rischia il rating se l’Ue usa i beni russi». Mosca: «Comincia il collasso dell’Europa»

5.

Caldaie, il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti. Protestano gli artigiani: «Così si rischiano più incidenti e inquinamento»

leggi anche
de-beendetti-domani-giorgia-meloni
ECONOMIA & LAVORO

La perdita oltre un milione in otto mesi, il passaggio alla Fondazione. Carlo De Benedetti lascia il Domani e punta ad avere 2 milioni da Giorgia Meloni

Di Fosca Bincher
carlo de benedetti
ECONOMIA & LAVORO

Arriva da Israele il salvagente per Carlo De Benedetti con i milioni che compensano i guai degli investimenti editoriali e finanziari

Di Fosca Bincher
Carlo De Benedetti
CULTURA & SPETTACOLO

De Benedetti lascia il Domani, la proprietà passa alla fondazione: «Non scappo, ma un giorno morirò». I conti e la dote da 4 milioni

Di Giovanni Ruggiero
Massimo Segre e Carlo De Benedetti
ECONOMIA & LAVORO

Carlo De Benedetti chiude tutto con Massimo Segre (caso Seymandi). Via da Domani, Romed, Per e Cà di Nostri. Al suo posto Riccardo Zingales

Di Fosca Bincher
Carlo De Benedetti Emiliano Fittipaldi Domani
CULTURA & SPETTACOLO

Carlo De Benedetti rimette mano al portafoglio per il «Domani». Coperto il buco di 11 milioni, arrivano altri 5 milioni. Nel cda il legale di papà Boschi

Di Fosca Bincher
carlo de benedetti steve jobs wozniak
ECONOMIA & LAVORO

Quando Carlo De Benedetti rifiutò l’offerta di Jobs e Wozniak: «Erano due capelloni, ma adesso sarei trilionario»

Di Alba Romano
Giorgetti De Benedetti
ECONOMIA & LAVORO

Giancarlo Giorgetti pignora 6,6 milioni di euro a Carlo De Benedetti. Si chiude con una perdita di 19,7 milioni l’anno nero dell’Ingegnere

Di Franco Bechis
ATTUALITÀ

Perde soldi con editoria, mattoni, realtà virtuale e dispositivi medici: Carlo De Benedetti in questi anni è diventato un Re Mida al contrario

Di Fosca Bincher
ATTUALITÀ

Dossieraggio: l’ecobonus del Pm, le indagini sulla Lega e De Benedetti convocato in Antimafia

Di Alessandro D’Amato
DOSSIERAGGIO GIORGIA MELONI RABBIA GIORNALE DE BENEDETTI
ATTUALITÀ

Dossieraggio, cosa c’è dietro la rabbia di Giorgia Meloni: le «migliaia di spiati» e «il giornale di De Benedetti»

Di Alessandro D’Amato