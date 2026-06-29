In Spagna multano chi mangia le uova delle sue galline? Cosa dice davvero la legge

La sanzione fino a 3.000 euro riguarda chi non iscrive le galline al registro ufficiale, non chi consuma le proprie uova

Circola un video con il quale si afferma che in Spagna scatta una multa fino a 3.000 euro per chi si mangia le uova delle sue galline, o per chi viene scoperto a tenere «galline nascoste dietro casa». Nel filmato compare un articolo di Infobae del marzo 2025 e il riferimento alla legge spagnola. Secondo la narrazione del video, presto «tutto il mondo dovrà mangiare cibo industriale e farina obbligatoriamente». La norma esiste davvero, ma non punisce chi consuma le proprie uova.

Per chi ha fretta

In Spagna esiste un obbligo di registrare le galline , anche poche e anche solo per autoconsumo, nel registro ufficiale degli allevamenti.

, anche poche e anche solo per autoconsumo, nel registro ufficiale degli allevamenti. La multa non colpisce chi mangia le uova delle sue galline . Colpisce chi non rispetta l’obbligo di registrazione, e solo a certe condizioni.

. Colpisce chi non rispetta l’obbligo di registrazione, e solo a certe condizioni. La sanzione va da 600 a 3.000 euro , ma secondo le autorità interpellate spesso si risolve in un avviso senza multa.

, ma secondo le autorità interpellate spesso si risolve in un avviso senza multa. Non è una norma nuova. L’obbligo di registro arriva dal Real Decreto 637/2021 , pienamente in vigore dal 1° gennaio 2024, e la motivazione è sanitaria, legata all’influenza aviaria.

, pienamente in vigore dal 1° gennaio 2024, e la motivazione è sanitaria, legata all’influenza aviaria. La frase sul «cibo industriale obbligatorio» è una conclusione priva di fondamento.

La narrazione del video

Nel video una voce dice, testualmente, che in Spagna è prevista una multa «fino a 3.000 euro per chi si mangia le uova delle sue galline» o per chi «ha le galline nascoste dietro casa». La clip si conclude con la frase priva di fondamento: «Tutto il mondo dovrà mangiarsi cibo industriale e farina obbligatoriamente».

Il filmato mostra come prova un articolo di Infobae del 20 marzo 2025. L’articolo è reale. Ma dice una cosa diversa da quella che il video gli fa dire.

Cosa dice davvero la legge spagnola

Il riferimento è il Real Decreto 637/2021, pubblicato il 27 luglio 2021 sul Boletín Oficial del Estado, la gazzetta ufficiale spagnola, il quale stabilisce le regole base per la gestione degli allevamenti di pollame. Il punto che riguarda i privati è l’obbligo di iscrizione nel Registro generale degli allevamenti zootecnici, in spagnolo REGA. Chiunque tenga galline deve comunicarle, anche se sono poche e anche se le uova servono solo alla famiglia. Si parla di allevamenti per autoconsumo, definiti come quelli con al massimo 30 galline ovaiole che non vendono né le uova né la carne.

L’obbligo non è scattato subito. Per gli allevamenti già esistenti è diventato pienamente operativo solo dal 1° gennaio 2024, come ricostruito dai colleghi di Maldita.es. Di fatto, è da quel momento che la regola riguarda anche il pollaio di casa.

La multa non è per chi mangia le uova

La sanzione non punisce il consumo delle uova, bensì il mancato rispetto dell’obbligo di registrazione. Il testo del decreto non sanziona nemmeno direttamente. All’articolo 21 rimanda ad altre leggi, in particolare alla Ley 8/2003 sulla sanità animale. Secondo quel quadro normativo, non registrare le galline può prevedere una multa che va da 600 a 3.000 euro.

La sanzione non scatta in automatico. Nel novembre 2025, mesi dopo l’articolo di Infobae, i colleghi di Maldita.es avevano interpellato le amministrazioni regionali, come la Comunidad de Madrid e la Galizia, riscontrando che fino a quel momento non avevano comminato alcuna multa. La Galizia, inoltre, ha spiegato che l’obiettivo del registro non sono mai state le sanzioni, ma poter «affrontare qualsiasi emergenza sanitaria», aggiungendo di aver registrato quasi 139.000 allevamenti per autoconsumo.

In sintesi, l’inadempienza, prima di una multa, può tradursi in un semplice avviso, mentre la sanzione economica scatta quando l’omissione è deliberata.

Perché esiste questa norma

La ragione è sanitaria, non alimentare come viene fatto passare dalla narrazione del video. Le galline, anche poche, possono trasmettere malattie come l’influenza aviaria e sapere dove si trovano i pollai serve alle autorità per mappare il territorio e intervenire in fretta quando scoppia un focolaio.

Lo stesso obiettivo guida le misure che la Spagna ha adottato a novembre 2025, quando ha vietato temporaneamente l’allevamento di galline all’aperto proprio per frenare l’influenza aviaria. Niente di tutto questo ha a che vedere con un piano per imporre il cibo industriale.

La narrazione fuorviante non è nuova

Il video del 25 giugno 2026 ripropone una storia già vista. La stessa narrazione era circolata a marzo 2025, quando il prezzo delle uova era salito e un post virale sosteneva che il governo spagnolo avrebbe multato chiunque avesse galline o anatre senza registrarle, collegando il tutto all’Agenda 2030. I colleghi catalani di Verificat avevano chiarito che il collegamento con le teorie del complotto era infondato. L’obbligo di registrare le galline per autoconsumo, ha spiegato, esiste da anni e non è affatto una novità.

Conclusioni

In Spagna non esiste una multa per chi mangia le uova delle sue galline. Esiste, invece, l’obbligo di registrare gli animali, anche per autoconsumo, mentre la sanzione riguarda chi non si mette in regola, non chi cucina una frittata con le proprie uova. Tutto il resto, dal «controllo totale» al «cibo industriale obbligatorio», risulta privo di fondamento.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.