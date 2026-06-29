La famiglia italiana sterminata dal sisma in Venezuela, la tragedia dei Cuomo trovati sotto le macerie: i nonni morti nel terremoto dell’Irpinia

Enzo Cuomo, la moglie Trini Adrian e la figlia Isabella vivevano all'ultimo piano di un edificio di 14 piani. Il palazzo è crollato quasi tutto lo scorso mercoledì a Caracas. Chi erano gli italiani e il passato segnato dal terremoto del 1980

Sono stati individuati gli ultimi corpi che si cercavano sotto le macerie del terremoto della famiglia italiana sterminata in Venezuela. Sono quelli di Enzo Cuomo, 63 anni, di Trini Adrian, 53 anni, e della figlia Isabella, 22 anni, tutti originari di Laviano, in provincia di Salerno. La salma dell’uomo era già stata recuperata in mattinata, mentre le due donne sono state individuate solo nel pomeriggio del 29 giugno, sempre tra i resti dell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes. Le operazioni di recupero e il riconoscimento ufficiale, riferiscono fonti informate citate dall’agenzia, dovranno comunque essere completati dalle autorità insieme ai familiari.

Il palazzo crollato e la zona considerata sicura

La famiglia viveva all’ultimo piano di un edificio di 14 livelli, venuto giù quasi del tutto sotto la spinta del sisma di mercoledì scorso. Una circostanza che fa ancora più male, perché quella struttura era considerata una delle più sicure della zona: già danneggiata dal terremoto del 1967, negli anni successivi era stata sottoposta a lavori di consolidamento. Lavori che, di fronte alle scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito questa zona del Venezuela, non sono bastati a salvarla.

La storia della famiglia Cuomo tra Caracas e l’Italia

Enzo Cuomo lavorava come architetto a Caracas, dove si era fatto apprezzare professionalmente, e nel tempo libero si occupava dei pappagalli Ara che popolavano il tetto del palazzo Petunia. Insieme alla moglie seguiva il percorso universitario di Isabella, che sognava di diventare stilista e coltivava una vera passione per la moda italiana. Diversa la strada presa dal fratello Gerardo, rientrato in Italia otto anni fa e oggi residente a Milano, dove vive anche l’altro figlio della coppia, Carlo Francesco, che nelle prossime ore dovrebbe partire per il Venezuela.

Il legame con il terremoto del 1980 in Campania

C’è un filo che lega questa tragedia a un’altra, lontana 46 anni. Nel sisma che devastò la Campania nel 1980, Laviano fu uno dei centri più colpiti, con 330 vittime. Tra queste anche i nonni materni di Gerardo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, che dopo anni da emigranti in Venezuela avevano scelto di tornare nel paese d’origine e restarono sepolti sotto le macerie della loro casa. Si salvò invece la madre di Gerardo, già partita per Caracas con il marito prima del crollo.