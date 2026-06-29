Venezuela, la donna intrappolata in un edificio crollato con i suoi due figli

Un'altra è stata salvata dopo essere rimasta seppellita per 86 ore

Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello Stato di La Guaira. È rimasta intrappolata per oltre tre giorni, 86 ore, a seguito dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Ad annunciarlo è stato il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, secondo cui i soccorritori sono riusciti a salvare Belkys Josefina Barreto Garcìa, 60 anni, dopo un’operazione durata 11 ore. «Dopo 86 ore sotto le macerie e 11 ore di intenso lavoro, siamo riusciti a salvare viva Belkys Josefina Barreto Garcìa, di 60 anni», ha scritto Bukele sulla piattaforma X.

Il salvataggio

Secondo il presidente salvadoregno la donna è stata stabilizzata sul posto dai medici del contingente di soccorso, ma le sue condizioni restano delicate. Per questo motivo è stata trasferita con un elicottero privato in una clinica di Caracas, dove sta ricevendo cure specialistiche. Bukele ha ringraziato le squadre di soccorso salvadoregne e peruviane impegnate nelle operazioni. Intanto si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello Stato di La Guaira, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all’interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre otto ore (e quando in Venezuela è piena notte) i soccorritori, che stanno operando insieme con i team dell’Ecuador e dell’Olanda, stanno rimovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna che continua a rispondere ai segnali inviati dai vigili del fuoco attraverso il geofono.

La donna intrappolata

All’esterno sono presenti anche i familiari della donna, che è riuscita a mettere i moto le operazioni di salvataggio grazie a un messaggio WhatsApp inviato proprio a una sua cugina. «Il fatto che risponda ai nostri segnali dopo tutte queste ore è sicuramente positivo», spiega il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari. «Questo ci fa pensare che la direzione che abbiamo preso sia quella giusta. Ora bisogna andare ancora più in profondità nel tentativo di raggiungere la posizione della donna». Al momento, però, non si hanno informazioni sui due bambini che sarebbero presenti all’interno dell’edificio. Secondo quanto riferito dalla donna stessa nel messaggio WhatsApp i piccoli sarebbero con lei e in buone condizioni di salute.