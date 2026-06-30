Il video della cattura degli attentatori di Ranucci
I militari hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti degli indagati, accusati di «detenzione di esplosivi» e «danneggiamento aggravato dal metodo mafioso»
Un video, diffuso dai carabinieri del comando provinciale di Roma, mostra il momento della cattura dei responsabili dell’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. I militari hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti degli indagati, accusati di «detenzione di esplosivi» e «danneggiamento aggravato dal metodo mafioso».
L’attentato
L’attentato fu compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, alle porte di Roma, quando un ordigno esplose davanti al cancello dell’abitazione del giornalista. La deflagrazione distrusse le due autovetture parcheggiate in strada e danneggiò il muro di cinta della casa.
Foto copertina: CARABINIERI ROMA/Un frame del video della cattura di uno degli attentatori di Ranucci, 30 giugno 2026