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Il video della cattura degli attentatori di Ranucci

30 Giugno 2026 - 12:36 Alba Romano
I militari hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti degli indagati, accusati di «detenzione di esplosivi» e «danneggiamento aggravato dal metodo mafioso»
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Un video, diffuso dai carabinieri del comando provinciale di Roma, mostra il momento della cattura dei responsabili dell’attentato dinamitardo contro  Sigfrido Ranucci. I militari hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti degli indagati, accusati di «detenzione di esplosivi» e «danneggiamento aggravato dal metodo mafioso».

L’attentato

L’attentato fu compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, alle porte di Roma, quando un ordigno esplose davanti al cancello dell’abitazione del giornalista. La deflagrazione distrusse le due autovetture parcheggiate in strada e danneggiò il muro di cinta della casa.

Foto copertina: CARABINIERI ROMA/Un frame del video della cattura di uno degli attentatori di Ranucci, 30 giugno 2026

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