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Mondiali 2026, il Marocco elimina l’Olanda ai rigori – Il video

30 Giugno 2026 - 06:09 Alba Romano
marocco olanda rigori video
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Decisivo il penalty di Saibari: vittoria per 3 a 2. Per gli africani ora c'è il Canada
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L’Olanda eliminata dal Marocco ai rigori. Dopo l’uscita della Germania i sedicesimi di finale ci raccontano la caduta di un’altra nazionale europea, anch’essa tra le favorite per la vittoria finale. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1 a 1. Gakpo al 72esimo ha aperto le marcature per l’Olanda, e Diop ha pareggiato nei minuti di recupero (90+1) prolungando la partita di 30 minuti. Poi la vittoria ai rigori per gli africani, che quest’anno hanno vinto anche la Coppa d’Africa. Il Marocco affronterà il Canada agli ottavi di finale. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, sigillando la vittoria per 3-2. Per l’Olanda hanno sbagliato Kluivert, Timber e Summerville; nel Marocco hanno fallito il tiro El Aynaoui e Hakimi.

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